Susana Muhamad lidera encuentro de la COP16 en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid

El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid fue el escenario de un significativo encuentro en el marco de la preparación para la COP16, la cumbre global sobre biodiversidad.

La ministra de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, encabezó el evento, que se llevó a cabo en el Auditorio Fernando Gómez Martínez de la institución en Medellín.

La visita de la ministra se enmarcó dentro de una serie de encuentros previos a la cumbre, que se celebrará en Cali del 21 de octubre al 1 de noviembre de 2024, y que reunirá a delegaciones de 196 países.

Este evento es considerado como la cumbre sobre biodiversidad más importante del mundo.

El objetivo del encuentro en el Politécnico fue acercar la agenda de biodiversidad a la comunidad académica y a la ciudadanía en general.

La ministra Muhamad destacó la relevancia de la participación de la academia en la COP16, subrayando la importancia de los diálogos sobre biodiversidad y cambio climático.

Durante la jornada, la ministra expresó su agradecimiento por la cálida acogida que recibió del Politécnico y la juventud de Antioquia.

Afirmó: «Estamos aquí gracias al compromiso del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Me he sentido muy bien recibida y he valorado profundamente las aportaciones de la juventud y las comunidades sobre los conflictos socioambientales y su deseo de participar en la COP16.»

El encuentro también sirvió para visibilizar la participación de diversos sectores, incluyendo comunidades campesinas, afrocolombianas, indígenas, mujeres y jóvenes, en los diálogos sobre pérdida de biodiversidad y conservación. La ministra Muhamad resaltó que los eventos previos a la cumbre, que han comenzado en mayo y se extenderán hasta octubre, buscan empoderar a la juventud y fomentar una participación democrática y activa en la discusión ambiental.

La jornada en el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid ha sido un espacio para el intercambio de ideas y la preparación para una cumbre que promete ser crucial en la agenda global de biodiversidad.

