“Sus pulmones no quieren responder”: hermana de Fabiola Calle dice que su estado de salud sigue crítico

La hermana de la vocalista de ‘Las Hermanitas Calle’ Solangel Calle señaló que su estado de salud es muy delicado, Fabiola Calle se encuentra en coma inducido.

Solangel contó que su hermana estaba muy asustada cuando la llevaron al hospital, asimismo, dijo que “Fabiola fumó mucho hace años, ya lo había dejado, pero estaba muy afectada. Ella es asmática y le daba gripa”.

“Mi hermana sigue igual, nosotros seguimos orando y no podemos desfallecer. El médico tratante dice que lo importante es que los órganos vitales no han tenido afectaciones, sin embargo, sus pulmones no quieren responder”, expresó Solangel en un programa de Caracol Radio.

Finalizando la entrevista, Solangel le pidió a todos los seguidores de ‘Las Hermanitas Calle’ elevar sus oraciones para “tocarle a Dios el corazón y que nos la devuelva con vida”.