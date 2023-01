Supuesto dueño de almacén ofreció empleo a una mujer y le robó el celular

Una mujer denunció que el supuesto dueño de un almacén en el Centro de la Moda de Itagüí, le ofreció empleo para robarle el celular.

El hombre la citó a ella a otras mujeres en un local comercial, donde las ‘invitó’ a tomar “lo que quisieran”, pero al final se fue sin pagar la cuenta:

“El sujeto se hace llamar Juan Pérez, dice ser dueño de un almacén de ropa en Itagüí en el centro de la moda. El día de hoy me citó en el parque de Bello para hacerme una entrevista para contratarme como vendedora. Llegó súper amable diciendo que pidiéramos lo que quisiéramos. Miraba demasiado el celular e incluso me preguntó por la marca. Se iba a llevar el de la compañera, pero ella le dijo que no tenía minutos, entonces ahí fue cuando me pidió prestado el mío salió dos veces llamo y volvía, hasta que tercera salida no volvió”, contó la afectada.

Las mujeres tuvieron que pagar la cuenta, pero obtuvieron las fotografías pretendiendo alertar a posibles víctimas: “Obtuvimos la fotografía, porque la dueña del local la tomó para subirla a las redes sociales para promocionar su negocio. Otra compañera también tomó una para decirle a su hija que ya estaba en la entrevista”, agregó la mujer.

