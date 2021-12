«Es un doble moral»: La supuesta infidelidad de Andy Rivera a Lina Tejeiro que los fans no perdonan

Lina Tejeiro y Andy Rivera tuvieron uno de los romances más comentados en la prensa rosa por diversas razones, está vez un nuevo rumor crece y es que al parecer el cantante estuvo involucrado con la modelo Ángelica Jaramillo en el tiempo de relación con la actriz.

El amor entre los artistas terminó hace algunos años atrás y rápidamente la actriz de ‘Padres e hijos’ decidió empezar una nueva relación con el empresario venezolano Norman Capuozzo.

A pesar que tiempo después tanto la actriz como el cantante de reggaetón decidieron volver a juntarse, todo indicó a que no pudieron llevar esto a cabo porque Andy Rivera se sintió atosigado por la presión de los fanáticos y de la prensa que lo llamaban «el cornudo».

En la historia de amor entre Andy Rivera y Lina Tejeiro se involucra una nueva persona.

Así mismo lo explicó Lina Tejeiro en un en vivo que hizo por Instagram donde hasta lloró porque, claramente, aún le afectaba la situación. Sin embargo, ahora la historia cambia con las declaraciones ofrecidas por Angélica Jaramillo, una exparticipante del reality ‘Protagonistas de Novela’.

Por muchos años Lina ha quedado como la mala de esta historia, sin embargo, sus constantes chistes sobre los «cachos» que ha recibido en sus relaciones pasadas ha llamado la atención y ahora, todo parece tener sentido y dejar en una posición muy mala al intérprete de ‘Alguien más’.

Desde hace mucho tiempo es conocido que Lina Tejeiro y la modelo mencionada no se pueden ver ni en pintura, aunque no quedaba muy clara la razón de este conflicto. Pero la aparente afirmación de Angélica Jaramillo sobre una relación fugaz que mantuvo con Andy Rivera hace años atrás parece ser el real motivo por el cual estas dos figuras no presumen de una muy buena relación.

«En esa época estaba con Lina… ahora todo tiene sentido», «últimamente se está descubriendo que (Andy Rivera) es un doble moral. Dicta pero no aplica» y «de ahí serán los cachos de Lina», fueron algunos de los comentarios que hicieron en la publicación.

