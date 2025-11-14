¡Otro que entra al baile! Supersociedades inicia control administrativo al Deportivo Pereira

La Superintendencia de Sociedades ha iniciado una actuación administrativa con el objetivo de someter al Deportivo Pereira F.C. S.A. al máximo grado de supervisión, denominado «control».

Esta decisión se toma luego de que la entidad advirtiera una situación crítica de orden económico, contable y jurídico dentro de la sociedad. Este control es una medida preventiva fundamental para el ente supervisor.

El «control» es el nivel más alto de supervisión de carácter societario ejercido por la Superintendencia.

Su principal finalidad es preservar la empresa como unidad productiva y como fuente generadora de empleo.

La acción se enmarca dentro de la misión de la Superintendencia de contribuir al crecimiento y mantenimiento de las compañías en el país.

Es importante aclarar que este grado de supervisión no constituye una toma de posesión ni faculta a la Superintendencia de Sociedades para coadministrar directamente la sociedad.

El Deportivo Pereira F.C. S.A. mantiene su autonomía, aunque con las limitaciones establecidas por la ley para los fines de la supervisión, garantizando plenamente los derechos de la sociedad.

Asimismo, la medida de «control» no implica una restricción en los derechos de propiedad de los titulares de las acciones de la compañía.

La acción recae exclusivamente sobre la sociedad, de conformidad con lo estipulado en el artículo 85 de la Ley 222 de 1995.

Esto asegura que la intervención se centre en la gestión y situación corporativa, sin afectar la titularidad accionaria.

El Superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez, destacó la importancia de esta actuación, señalando: “nuestra misión es contribuir al crecimiento y preservación de las empresas”.

La idea es actuar ante posibles riesgos que afecten el interés general “nuestro deber es actuar oportunamente, conscientes de la importancia que tienen las sociedades para la economía nacional y, en particular, la sociedad Deportivo Pereira F.C. S.A.”, dijeron.

