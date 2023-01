[VIDEO] “Ojalá se esclarezca todo y de oscuro pase a brillar”: ‘Supermán’ López tras victoria

in

Todo indica que ya llegaron mejores tiempos para Miguel Ángel ‘Supermán’ López, tras su polémica salida del Astana debido a supuestos nexos con una red de tráfico de medicamentos, el boyacense firmó por el Team Medellín y ya consiguió dos títulos: la Clásica de Villeta y este domingo, 29 de enero, la Vuelta a San Juan en Argentina.

En esta última ronda, consiguió quedarse con el trofeo luego de quedarse con el triunfo en la etapa reina que tuvo final en el Alto Colorado de la mano de una escuadra que hizo todo por protegerlo para de esa manera impulsarlo hacia el primer lugar.

Tras terminar la Vuelta a San Juan, el pedalista de 28 años habló de la importancia de esta victoria después de todo lo que le ha pasado: “Creo que es algo que no me imaginaba. Ver el fin de año malo que tuve y el poco tiempo para asimilar todo lo que pasó, para recuperarme de esos momentos malos, de ese mal trago. Y de no estar enfocado pasé a ponerme a tope en 20 días. Esto es para mi esposa y mis dos hijos que están siempre ahí. Ojalá se esclarezca todo y de oscuro pase a brillar y que todo salga bien. Es muy gratificante”.

Asimismo, resaltó la importancia del equipo y la forma en la que afrontó la última fracción: “Sigo picantico. Con ese último arranque de Remco que le puso tensión, pero nosotros estamos contentos y siempre estuvimos con la carrera controlada. Gracias al Team Medellín y a todos los muchachos que trabajaron para mí”.

“Ellos están motivados, la verdad que creo que es la felicidad de verse ahí adelante, de tirar del carro, eso llena de mucha alegría y emoción. Es gratificante para mí y todos nos merecemos este triunfo. Estoy muy contento también por ellos”, agregó López.

El abrazo entre Pablo Lastras y @SupermanlopezN antes de la etapa 6 de la @vueltasanjuanok 🤜🏻🤛🏻 El Director Deportivo del @Movistar_Team buscó a Supermán para felicitarlo por su triunfo en El Colorado. Un caballero 👏🏻👏🏻👏🏻#VivaMedellín 💙 pic.twitter.com/uIVMsDXUbR — Team Medellín EPM (@team_medellin) January 29, 2023

Más noticias de Deportes