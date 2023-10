Sunak apuesta por medidas «radicales» para tratar de recuperar votantes

in

Manchester (Reino Unido), 4 oct (EFE).- Con las encuestas en contra de cara a las elecciones previstas el próximo año, el primer ministro británico, Rishi Sunak, apostó este miércoles por medidas que presentó como "radicales" para tratar de recuperar votantes, entre ellas cancelar parte de la línea de alta velocidad Londres-Manchester para dedicar los fondos al transporte local.

Sunak, que asumió las riendas del Partido Conservador hace menos de un año, se presentaba en el congreso de Manchester con la obligación de unir a las diversas facciones de la formación e infundir optimismo a unos afiliados que en los próximos meses deberán hacer campaña para unos comicios que los laboristas dan casi por ganados.

"Me he dado cuenta de que existe una innegable sensación (entre los británicos) de que la política no funciona como debería, de que el de Westminster es un sistema estropeado", dijo Sunak, que aseguró comprender aquellos que piensan que "los políticos dicen cosas, pero nunca cambia nada".

Ante un auditorio abarrotado -decenas de personas se quedaron fuera por falta de capacidad- desgranó planes como una prohibición gradual del tabaco para que los adolescentes que ahora cumplirán 14 años nunca puedan fumar y una reforma educativa para que los alumnos estudien lengua y matemáticas hasta los 18.

Suspender la alta velocidad

Sunak ha decidido cancelar la construcción del ramal del tren de alta velocidad que debía llegar hasta Manchester y unirla con Londres, el mayor proyecto de infraestructuras que tenía en marcha el Reino Unido y una pieza esencial hasta ahora en los planes de cohesión territorial.

Ante los costes disparados y los retrasos en la obra, que no iba a estar concluida hasta en torno a 2040, el jefe de Gobierno ha preferido dedicar los 36.000 millones de libras (41.600 millones de euros) que iba a destinar al ramal hacia Manchester a mejorar el transporte local en el centro y el norte de Inglaterra.

La medida ha provocado críticas entre la cúpula de los conservadores, pero ha sido bien recibida por algunos alcaldes del norte, una zona empobrecida donde son frecuentes las quejas por falta de autobuses urbanos y el mal estado de las carreteras.

En su discurso, Sunak puso en duda que la "regeneración económica" deba estar centrada "en las ciudades, excluyendo todo lo demás", y que la "conexión más importante que pueden tener esas ciudades sea con Londres, y con ningún otro lugar".

Más allá de Westminster

Buena parte de su intervención, en la que defendió las oportunidades y beneficios que aún debe traer el Brexit, apeló a los votantes de zonas alejados de Westminster (sede del Parlamento) y las grandes ciudades.

El voto por abandonar la Unión Europea "fue la demostración de nuestra confianza en que el Reino Unido puede iniciar una nueva historia, una que alcance a todas las partes de nuestro país y a todos los que viven en él", declaró.

Insistió en que medidas para reducir emisiones contaminantes como los plazos para vetar los motores de combustión y los calentadores de gas afectan demasiado a las personas de clase trabajadora, que deberán "pagar miles de libres" y asumirán unas cargas "desproporcionadas".

En cuanto a inmigración, Suank subraya la necesidad de frenar la llegada de pequeñas embarcaciones a las costas de Gran Bretaña, pero deja la retórica más incendiaria a su ministra de Interior, Suella Braverman, que el martes alertó sobre el "huracán" de la inmigración y llamó a los "tories" a no tener miedo de ser tachados de "racistas".

Educación y sanidad

Durante una intervención de más de una hora, el mandatario "tory" anunció que emulará la política de Nueva Zelanda respecto al tabaco y propondrá una ley para elevar cada año la edad en la que se prohíbe fumar, con el objetivo de que los adolescentes que hoy tienen 14 años nunca lleguen a poder comprar cigarrillos de manera legal.

En educación, recalcó su intención de que los alumnos británicos "compitan" mejor con los de otros países endureciendo el sistema a partir de los 16 años.

Los preuniversitarios tendrán que examinarse de cinco asignaturas, en lugar de tres, y estudiar inglés y matemáticas hasta los 18 en todas las vías, además de incrementar las horas lectivas.

"Si queremos cambiar la dirección de nuestro país y construir un futuro mejor para nuestros hijos, no hay nada más importante que hacer de nuestro sistema educativo el mejor posible", afirmó.

Guillermo Ximenis

Por: EFE