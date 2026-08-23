Sufrida victoria de Nacional ante Fortaleza: Remontada, polémica y un mar de dudas

Resumen: Los dirigidos por Lucas González vencieron 2-1 a 'Los Amix' con un agónico penal de Edwin Cardona. A pesar de llevarse los tres puntos, el equipo evidenció falencias defensivas y un gol anulado a la visita encendió el debate en el cierre del encuentro.

Minuto30.com .- Atlético Nacional logró rescatar una vital victoria fuera de casa que, más allá de sumar en la tabla de posiciones, dejó un manto de dudas sobre su funcionamiento. El equipo ‘Verdolaga’ tuvo que venir de atrás para superar a un combativo Fortaleza que, oficiando como local y bajo la dirección técnica del exjugador nacionalista Diego Arias, supo desnudar las grietas del conjunto antioqueño.

El planteamiento local y las dudas en el mediocampo

Durante la primera mitad, Nacional fue dueño de la pelota, pero careció de profundidad y fluidez. En el esquema diseñado por Lucas González, se hizo evidente que Juan Manuel Rengifo aún no logra cuajar, viéndose desconectado y restándole peso ofensivo a la estructura del equipo.

El partido también dejó un momento de profunda angustia y tristeza. Sobre el minuto 21, Nico Rodríguez sufrió un fuerte choque con un rival en el que las imágenes de televisión mostraron cómo su rodilla se doblaba de forma anómala. Aunque el jugador se rehusó a rendirse e intentó continuar en el terreno de juego, el cuerpo no le respondió; en el minuto 31 tuvo que salir en camilla, envuelto en lágrimas que reflejaban tanto el agudo dolor físico como la enorme impotencia por no poder seguir compitiendo.

Fortaleza, fiel a su estilo ordenado, esperó pacientemente su momento y la estrategia le rindió frutos justo antes del descanso. En el minuto 43, Andrés Copete aprovechó los espacios concedidos por la zaga visitante y abrió el marcador, dejando helados a los antioqueños.

Remontada, seguridad en el arco y polémica final

Para la etapa complementaria, el trámite del partido consolidó a dos de las grandes figuras que hoy sostienen los momentos difíciles de Nacional. Desde atrás, el portero Armani transmitió seguridad absoluta y jerarquía bajo los tres palos, evitando que el conjunto bogotano ampliara la ventaja en sus contragolpes.

El ímpetu ofensivo lo lideró Edwin Cardona, quien se echó el equipo al hombro. El empate llegó en el minuto 77 gracias al olfato goleador de Alfredo Morelos, dándole un respiro a la visita. Posteriormente, al minuto 89, una infracción dentro del área sobre el mismo Morelos le dio la oportunidad a Cardona de sellar el 2-1 definitivo desde los doce pasos, reafirmando su rol como referente en la cancha.

Sin embargo, el drama se reservó para el final. En la última jugada del tiempo de adición, Fortaleza logró enviar el balón al fondo de la red, lo que habría significado un empate heroico. No obstante, el tanto fue anulado por posición adelantada, desatando fuertes reclamos por parte del equipo local y cerrando el juego en medio de la controversia.

Radiografía del partido

Aunque Atlético Nacional dominó ampliamente la tenencia del balón, las estadísticas reflejan un partido en el que Fortaleza fue punzante cuando se acercó al arco rival:

Estadística Fortaleza CEIF Atlético Nacional Goles 1 2 Posesión del balón 31% 69% Remates totales 8 16 Remates al arco 5 6 Tiros de esquina 4 7 Faltas cometidas 13 12 Tarjetas amarillas 2 3 Fueras de juego 7 1

Nacional se queda con el botín completo, pero con la tarea urgente de corregir los errores tácticos que estuvieron a punto de costarle el partido ante un rival que supo cómo hacerle daño.