¿Cómo me sueño la televisión pública en Colombia?

No tengo ni la menor duda de que los canales públicos en Colombia deberían ser la principal fuente de información nacional y regional, por ello, he dedicado parte de mi vida a fortalecerlos.

Primero, como subgerente del canal regional Telepacífico, en Cali, y ahora en esta ardua tarea que ha sido dirigir a Telemedellín, el canal local más importante del país y el canal público con más interacciones en plataformas digitales y redes sociales, con el que hemos conseguido unos resultados increíbles.

Sin embargo, esta experiencia me hace entender que aún el camino es largo para que los colombianos les den una verdadera importancia a los canales públicos, y a ese conglomerado MAICC (Medios Alternativos, Independientes, Comunitarios y Ciudadanos), que hacen un trabajo juicioso en la democratización de la información, acostumbrada a no aparecer en los medios tradicionales.

Yo me sueño con una comunicación pública que tenga la capacidad de generar la contramatriz mediática y que permita que los ciudadanos tengan nuevas alternativas de conocimiento.

La repetición de los contenidos en diversos espacios, batalla contra esta nueva era de la posverdad, en donde las redes sociales y sus maquiavélicas formas de manejo por algunos, permite la distorsión noticiosa e informativa, a favor de los de siempre y que, con su capacidad de masificar la información, pueda ganarles.

Como ciudadano, me he permitido analizar la comunicación pública y su impacto en aquellos movimientos sociales que se han fortalecido por la presencia de herramientas públicas, como las digitales, que han conseguido que la información se transmita a otro ritmo y con mayores alcances. Una gran lección de esto fue lo sucedido en la protesta social, especialmente en Cali, en donde una persona, un ciudadano, un empresario hecho periodista, se fue a las calles con su cámara, su micrófono y su celular a cubrir lo que les pasaba con los jóvenes que en ella participaban; ese fue el hoy congresista Jose Alberto Tejada, con el Canal 2, quien mostró la otra verdad, la otra cara, esa que se necesita siempre.

Es por esto, que considero que esa es una de las principales rutas a las que hoy deberíamos encaminar el trasegar de los medios que no hacen parte de los mismos conglomerados de siempre y que, como lo indica su nombre, son de carácter público.

Telemedellín es un ejemplo de ello. La descentralización de sus contenidos, a través de la creación de una aplicación móvil, como es TM+, permite que el clúster se amplíe significativamente y se logre construir otro tipo de contenidos que, no solamente los atraiga a ellos, si no a posibles inversores que ven en estos espacios, nuevas alternativas de comunicación.

Y sí, es cierto, quizá este tipo de medios de comunicación no cuenten con un sistema financiero robusto que les permita crecer, pero esa no puede seguir siendo la barrera histórica que les ha impedido posicionarse como reales ecosistemas de información.

Es que en el mundo se ha evidenciado esta tendencia. La información primero pasa por los medios que tienen el alcance global de una población y, posteriormente, sí tienen su trámite por los medios tradicionales.

Sin embargo, esto en Colombia es, aún, un reto difícil de lograr, pero que estamos en dicho proceso. La llegada de gobiernos alternativos a las ciudades y, por primera vez, al gobierno nacional, es una luz de esperanza para fortalecer los sistemas públicos de cada región, permitiendo que, por ejemplo, los 7 canales regionales del país y sus respectivos canales locales, tengan mayores oportunidades de alcance de inversión que les permita crecer.

Hoy, ningún medio de comunicación es solamente un canal de televisión, un periódico, una radio o un simple portal de noticias; hoy, somos sistemas multiplataformas y multimedios de información que no esperan a que el ciudadano los busque, sino que, por el contrario, hace parte del diario vivir de los mismos lectores y usuarios que lo convierten en una herramienta de consulta para sus actividades, obligando a que su gestión sea veraz y ética.

Por ello, yo me sueño la comunicación pública como el principal canal de información de los colombianos, creativa para la construcción de sociedad, sin manipulación, trabajada en común desde distintas regiones y bajo distintas alternativas de alcance. Yo me sueño una verdadera comunicación pública, para todos. Vamos.