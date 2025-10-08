Minuto30
  • Noticias Medellín
  • Bogotá
  • Antioquia
  • Cali
  • Colombia
  • Últimas Noticias
  • Minuto30 Play
    • MINUTO30
    Minuto30
  • Selección Colombia
  • Liga Betplay
  • Atlético Nacional
  • DIM
  • Minuto30
  • Webgol
  • ¡A cuartos de final! Se mantiene vivo el sueño de Colombia en el Mundial Sub-20

    • ¡A cuartos de final! Se mantiene vivo el sueño de Colombia en el Mundial Sub-20

    ¡A cuartos de final! Se mantiene vivo el sueño de Colombia en el Mundial Sub-20
    Colombia Sub-20 ganó 3-1 a Sudáfrica con doblete de Villareal y avanza a cuartos de final para enfrentar a España. Foto: FCF
    Compartir:

    • El primer gol del partido llegó al minuto 7, por intermedio de Joel Canchimbo marcó el único gol de la primera parte.

    La anotación llegó luego de una asistencia de Óscar Perea desde la banda izquierda, balón que no pudo ser rechazado y que aprovechó Canchimbo.

    Después de la anotación el equipo se cayó. Se acabó la presión alta, el balón lo tomó Sudáfrica y por suerte se fueron al camerino ganando, cuando Sudáfrica las tuvo para igualar o incluso empatar en el primer tiempo.

    La primera dura noticia que genera este partido, es que el central Simón García se pierde el partido ante España por acumulación de tarjetas amarillas.

    ya en la segunda parte, Sudáfrica cobró lo que en la primera parte del compromiso desperdició.

    Al minuto 47, el juez del compromiso decretó penal por falta de Jordan García sobre el atacante Sudafricano.

    ¡A cuartos de final! Se mantiene vivo el sueño de Colombia en el Mundial Sub-20

    Tras revisión en el monitor, en efecto se confirmó el penal y en el primer intento, Mfundo Vilakazi desperdició penal tras el lucimiento de del guardameta colombiano.

    Sin embargo, García se adelantó y el penal fue ejecutado nuevamente, esta vez Vilakazi pateó con potencia al palo derecho mientras garcía se tiró al lado izquierdo.

    Con esa anotación, se igualaron las cargas y 7 retornó el consumo de uñas para el banco colombiano.

    Pero al compromiso le faltaban emociones. Al minuto 63, Néiser Villareal convirtió el 2-1 para darle a la ‘tricolor’ nuevamente la tranquilidad de estar arriba en el juego.

    El 3-1 definitivo fue obra nuevamente de Néiser Villareal que con su contundente triunfo, se metió a los cuartos de final del Mundial de Chile Sub-20.

    La ‘tricolor’ se medirá a España, en un duro compromiso, el sábado 11 de octubre.

    Más noticias de Deporte

    Noticias relacionadas

    ¡1-0 en la primera parte! Colombia parcialmente clasificado a los cuartos de final del Mundial Sub-20 en Chile

    ¡La Sub-20 por la clasificación! Titulares de Colombia para enfrentar a Sudáfrica

    Llegaron Quintero y Ríos: Néstor Lorenzo tiene a sus 25 guerreros listos para la prueba de fuego en Texas

    Julieth Rodríguez conquista la plata en el Mundial de Pesas y pone a vibrar a Colombia

    Compartir:
    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

    Anuncio




    Lo más reciente

    ¡Por el segundo puesto! Titulares del DIM para enfrentar a Águilas Doradas

    ¡Por el segundo puesto! Titulares del DIM para enfrentar a Águilas Doradas

    ¡Hoy juega el Poderoso! El DIM visita a Águilas Doradas en el Polideportivo Sur

    ¡Hoy juega el Poderoso! El DIM visita a Águilas Doradas en el Polideportivo Sur

    ¡Atención: Atlético Nacional confirma técnico!

    ¡Atención: Atlético Nacional confirma técnico!

    ¿Regalo a los verdes? Atlético Nacional rescata un empate con polémico penal a favor en los últimos minutos

    ¿Regalo a los verdes? Atlético Nacional rescata un empate con polémico penal a favor en los últimos minutos

    ¡Diego Arias quiere otra victoria! Titulares de Atlético Nacional para enfrentar a Boyacá Chicó

    ¡Diego Arias quiere otra victoria! Titulares de Atlético Nacional para enfrentar a Boyacá Chicó


    [grupos] [fixture items="7"]