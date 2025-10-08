El primer gol del partido llegó al minuto 7, por intermedio de Joel Canchimbo marcó el único gol de la primera parte.

La anotación llegó luego de una asistencia de Óscar Perea desde la banda izquierda, balón que no pudo ser rechazado y que aprovechó Canchimbo.

Después de la anotación el equipo se cayó. Se acabó la presión alta, el balón lo tomó Sudáfrica y por suerte se fueron al camerino ganando, cuando Sudáfrica las tuvo para igualar o incluso empatar en el primer tiempo.

La primera dura noticia que genera este partido, es que el central Simón García se pierde el partido ante España por acumulación de tarjetas amarillas.

ya en la segunda parte, Sudáfrica cobró lo que en la primera parte del compromiso desperdició.

Al minuto 47, el juez del compromiso decretó penal por falta de Jordan García sobre el atacante Sudafricano.

¡A cuartos de final! Se mantiene vivo el sueño de Colombia en el Mundial Sub-20

Tras revisión en el monitor, en efecto se confirmó el penal y en el primer intento, Mfundo Vilakazi desperdició penal tras el lucimiento de del guardameta colombiano.

Sin embargo, García se adelantó y el penal fue ejecutado nuevamente, esta vez Vilakazi pateó con potencia al palo derecho mientras garcía se tiró al lado izquierdo.

Con esa anotación, se igualaron las cargas y 7 retornó el consumo de uñas para el banco colombiano.

Pero al compromiso le faltaban emociones. Al minuto 63, Néiser Villareal convirtió el 2-1 para darle a la ‘tricolor’ nuevamente la tranquilidad de estar arriba en el juego.

El 3-1 definitivo fue obra nuevamente de Néiser Villareal que con su contundente triunfo, se metió a los cuartos de final del Mundial de Chile Sub-20.

La ‘tricolor’ se medirá a España, en un duro compromiso, el sábado 11 de octubre.

