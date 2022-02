Así reaccionaron las ‘suegras’ de Belinda y Christian Nodal luego de su ruptura

La ruptura de Belinda y Christian Nodal ha provocado no solo una ola de reacciones por parte de sus fans, sino también por parte de las madres de los artistas.

Mientras que Belinda Schüll, la madre de la cantante, emitió una publicación en donde pidió «respeto» tras el anuncio, Cristy Nodal tomó otro tipo de acciones hacia quien fue su ‘exnuera’.

La madre de Nodal eliminó las fotos en las que aparecía quien sería su nuera en su cuenta de Instagram

Por ejemplo, en noviembre de 2020 colgó una foto con la cantante y su hijo con motivo de su cumpleaños: «¡Realmente cuando se es feliz, se es feliz! gracias por todo!», escribió. En la imagen se les ve muy sonrientes.

Durante el noviazgo de la pareja, Cristy Nodal llegó a publicar en sus historias imágenes de Belinda junto a ella, como en el más reciente viaje que hicieron por Cartagena.

Las ‘suegras’ además, se dejaron de seguir mutuamente en las redes sociales.

