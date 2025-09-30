¡Triple corona! Colombia domina el Sudamericano Prejuvenil de Golf con tres títulos en casa

Colombia cerró con broche de oro su participación en el XXXVIII Campeonato Sudamericano Prejuvenil celebrado en el Ruitoque Golf Club de Bucaramanga, Santander.

Lo hizo alzándose con tres títulos y un tercer puesto. El equipo nacional se coronó campeón por equipos femeninos, logró el título individual femenino y se llevó el primer lugar en la clasificación de equipos mixtos.

La gran figura del certamen fue Cristina Álvarez, quien no solo lideró la tabla individual de principio a fin, sino que también protagonizó un momento espectacular en la jornada de cierre.

Álvarez logró un espectacular hoyo en uno en el hoyo 5 (hierro 7 a 148 yardas), un golpe que marcó la pauta.

Álvarez firmó una tarjeta final de 72 golpes (+1) y cerró su actuación con un total de 296 golpes (+12) para llevarse el título individual femenino.

El desempeño del equipo lo completaron Sofía Araque, quien terminó cuarta con +17, y Isabel Cabrera, que finalizó octava con +21.

Gracias a sus resultados, el equipo nacional femenino se llevó el título por equipos con un acumulado de +25, superando a Perú (+34) y Brasil (+36). Con este logro, Colombia suma ya 21 títulos femeninos en la historia del Sudamericano Prejuvenil.

El dominio colombiano se extendió a la clasificación de equipos mixtos, donde la dupla de Cristina Álvarez y Emilio Vélez subió a lo más alto del podio.

La pareja colombiana se quedó con el título al finalizar con un total de +15, dejando atrás a Chile (+18) y Ecuador (+26).

En la rama masculina, el equipo conformado por Nicolás Rueda, Emilio Vélez y Juan Castro se ubicó en el tercer lugar por equipos con un acumulado de +5.

El triunfo fue para Chile con -9, seguido por Brasil con +3.

Individualmente, Emilio Vélez fue el mejor colombiano, terminando en la cuarta casilla con +3. Le siguieron Nicolás Rueda en el noveno puesto con +8, y Juan Camilo Castro en el decimotercero con +14.

Tras la finalización del campeonato, Colombia sigue consolidándose como potencia regional, registrando un total de 14 títulos masculinos en la historia de la competencia.

