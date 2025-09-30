¡Triple corona! Colombia domina el Sudamericano Prejuvenil de Golf con tres títulos en casa

Resumen: Colombia concluyó de manera sobresaliente su participación en el XXXVIII Campeonato Sudamericano Prejuvenil de Golf en Bucaramanga, asegurando un total de tres títulos y un tercer puesto, consolidándose como potencia regional. La destacada actuación fue liderada por Cristina Álvarez, quien se coronó campeona individual femenina tras dominar el torneo, incluyendo un espectacular hoyo en uno en la jornada final. El equipo nacional también se llevó el título en la categoría de equipos femeninos —su 21º en la historia del certamen— y el título en la clasificación de equipos mixtos con la dupla de Álvarez y Emilio Vélez. En la rama masculina, el equipo se ubicó en el tercer lugar, con Vélez como el mejor posicionado individualmente.
Colombia cerró con broche de oro su participación en el XXXVIII Campeonato Sudamericano Prejuvenil celebrado en el Ruitoque Golf Club de Bucaramanga, Santander.
Lo hizo alzándose con tres títulos y un tercer puesto. El equipo nacional se coronó campeón por equipos femeninos, logró el título individual femenino y se llevó el primer lugar en la clasificación de equipos mixtos.
La gran figura del certamen fue Cristina Álvarez, quien no solo lideró la tabla individual de principio a fin, sino que también protagonizó un momento espectacular en la jornada de cierre.
Álvarez logró un espectacular hoyo en uno en el hoyo 5 (hierro 7 a 148 yardas), un golpe que marcó la pauta.
Álvarez firmó una tarjeta final de 72 golpes (+1) y cerró su actuación con un total de 296 golpes (+12) para llevarse el título individual femenino.
El desempeño del equipo lo completaron Sofía Araque, quien terminó cuarta con +17, y Isabel Cabrera, que finalizó octava con +21.
Gracias a sus resultados, el equipo nacional femenino se llevó el título por equipos con un acumulado de +25, superando a Perú (+34) y Brasil (+36). Con este logro, Colombia suma ya 21 títulos femeninos en la historia del Sudamericano Prejuvenil.
El dominio colombiano se extendió a la clasificación de equipos mixtos, donde la dupla de Cristina Álvarez y Emilio Vélez subió a lo más alto del podio.
La pareja colombiana se quedó con el título al finalizar con un total de +15, dejando atrás a Chile (+18) y Ecuador (+26).
En la rama masculina, el equipo conformado por Nicolás Rueda, Emilio Vélez y Juan Castro se ubicó en el tercer lugar por equipos con un acumulado de +5.
El triunfo fue para Chile con -9, seguido por Brasil con +3.
Individualmente, Emilio Vélez fue el mejor colombiano, terminando en la cuarta casilla con +3. Le siguieron Nicolás Rueda en el noveno puesto con +8, y Juan Camilo Castro en el decimotercero con +14.
Tras la finalización del campeonato, Colombia sigue consolidándose como potencia regional, registrando un total de 14 títulos masculinos en la historia de la competencia.
