Video. ¿Los espantaron?: suceso paranormal en vivo en el programa “Lo sé todo”

En el programa de chismes “Lo sé Todo” ocurrió un suceso de terror en donde al parecer tocaron a la presentadora Manuela Cardona.

En el momento que estaba presentando, ella siente que alguien la toca, por lo que voltea, pero no había nadie, por lo que soltó asustada “Ay, Dios mío”, y continuó su diálogo en vivo.

Después “Gordo Ariel” explicó lo que había ocurrido: “Se ha presentado nuevamente, porque no es la primera vez, una actividad paranormal en este programa en vivo y en directo. En plena emisión del programa, mientras mi compañera estaba haciendo su trabajo, sintió que alguien la tocaba en la parte de atrás de su hombro, en dos oportunidades y esto generó una reacción que quedó registrada en video”, dijo Ariel.

Luego, Cardona narró que alguien la tocó dos veces en el hombro derecho y por eso volteó esperando ver a alguien.

“No sé qué quiere decir la manifestación o por qué me tocó el hombro, pero agradezco si ese ser se comunica con otro de los miembros del estudio, porque no le entendí. A mí eso me da pánico, pavor. Estaba con la sensación que me estaban persiguiendo. Quedé nerviosa”. Mencionó asustada Cardona.

