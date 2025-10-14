Cuatro gimnastas liderados por el subcampeón olímpico Ángel Barajas representarán a Colombia en el Mundial de Yakarta 2025

Cuatro atletas colombianos se preparan para competir en la edición 53 del Campeonato Mundial de Gimnasia Artística.

La competencia se llevará a cabo del domingo 19 al sábado 25 de octubre en la Arena Indonesia de Yakarta.

El equipo colombiano está integrado por Ángel Barajas, subcampeón olímpico de París 2024 en la barra fija.

Barajas lidera el grupo, junto a Juan Larrahondo, Andrés Martínez y Yan Dairon Zabala. La delegación estará bajo la dirección del entrenador nacional Jairo Ruíz Casas.

Este exigente evento internacional, contará con la participación de países como Hungría, Alemania, Italia, España, Canadá, Australia, entre muchos otros.

La competencia marca un hito al ser la primera vez que Indonesia, y en general un país del sudeste asiático, organiza este campeonato mundial.

De acuerdo con la programación provisional, las actividades en Yakarta iniciarán con los entrenamientos entre el miércoles y el sábado.

En ese sentido, las clasificatorias comenzarán a partir del domingo 19 de octubre.

El líder del equipo, Ángel Barajas, llega a la competencia con un sólido desempeño reciente.

Al colombiano lo precede haber obtenido dos medallas de plata en las Copas del Mundo de Gimnasia Artística, siendo subcampeón en barras paralelas y barra fija en la cuarta y quinta parada, respectivamente.

Previo a su participación en el certamen mundial, la delegación colombiana estuvo en Nanjing, China, ultimando detalles de su preparación.

