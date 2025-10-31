¿Ni con los Sub-20 podrá jugar? MinTrabajo suspende labores del Deportivo Pereira por graves incumplimientos laborales

Resumen: El Ministerio del Trabajo de Colombia, a través de una medida cautelar, ha suspendido las labores del Club Deportivo Pereira debido a graves y reiterados incumplimientos de la legislación laboral, incluyendo retrasos en el pago de salarios, primas y la falta de reconocimiento de recargos dominicales y festivos. Esta suspensión, que afecta a trabajadores y contratistas, se mantendrá hasta que el club verifique y certifique el pago de todas las deudas salariales y de seguridad social constatadas durante una inspección, manteniendo el vínculo laboral y el pago de sueldos a la totalidad de los empleados mientras se desarrolla la investigación. Además, el club enfrenta un proceso administrativo sancionatorio por parte del Ministerio del Deporte por las mismas infracciones, y la Federación Colombiana de Fútbol ha sido notificada de la decisión.
El Ministerio del Trabajo ha emitido una medida cautelar de suspensión de labores contra el Club Deportivo Pereira.
Esto debido a graves y reiterados incumplimientos a la legislación laboral, según confirmó el ministro de la cartera, Antonio Sanguino.
La decisión surge a raíz de una queja recibida en el mes de julio, la cual alertaba sobre diversas irregularidades.
Entre las irregularidades, se incluyó, demoras en el pago de primas de servicios, retrasos en el pago de salarios y no reconocimiento de recargos dominicales y festivos.
El Ministro Sanguino manifestó que la medida preventiva implica la suspensión de labores de las y los trabajadores y contratistas al servicio del club.
Según se indicó, la medida va hasta que se verifique y certifique el pago de los salarios y la seguridad social que se les adeuda.
La Dirección Territorial Risaralda del Ministerio del Trabajo realizó una inspección a las instalaciones del club, donde constató la mora en el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes a la seguridad social.
“Con la inspección hemos podido constatar que sí hay mora en los pagos de salarios y a los aportes a la seguridad social”, confirmó Sanguino Páez.
El titular de la cartera laboral enfatizó que, mientras la investigación se desarrolla, «debe mantenerse el vínculo laboral de la totalidad de las y los trabajadores”.
Según dijo, eso independientemente de su forma de contratación, y que a todos se les deben pagar los salarios sin ningún tipo de descuento.
El organismo deportivo también enfrenta un proceso administrativo sancionatorio por parte del Ministerio del Deporte por los mismos motivos de incumplimientos en materia laboral.
El Ministerio del Trabajo ha informado del acto administrativo a la Federación Colombiana de Fútbol y a los demás clubes con quienes el Deportivo Pereira tuviese encuentros deportivos programados para los próximos días.
