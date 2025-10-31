El Ministerio del Trabajo ha emitido una medida cautelar de suspensión de labores contra el Club Deportivo Pereira.

Esto debido a graves y reiterados incumplimientos a la legislación laboral, según confirmó el ministro de la cartera, Antonio Sanguino.

La decisión surge a raíz de una queja recibida en el mes de julio, la cual alertaba sobre diversas irregularidades.

Entre las irregularidades, se incluyó, demoras en el pago de primas de servicios, retrasos en el pago de salarios y no reconocimiento de recargos dominicales y festivos.

El Ministro Sanguino manifestó que la medida preventiva implica la suspensión de labores de las y los trabajadores y contratistas al servicio del club.

Según se indicó, la medida va hasta que se verifique y certifique el pago de los salarios y la seguridad social que se les adeuda.

La Dirección Territorial Risaralda del Ministerio del Trabajo realizó una inspección a las instalaciones del club, donde constató la mora en el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes a la seguridad social.

¿Ni con los Sub-20 podrá jugar? MinTrabajo suspende labores del Deportivo Pereira por graves incumplimientos laborales

“Con la inspección hemos podido constatar que sí hay mora en los pagos de salarios y a los aportes a la seguridad social”, confirmó Sanguino Páez.

El titular de la cartera laboral enfatizó que, mientras la investigación se desarrolla, «debe mantenerse el vínculo laboral de la totalidad de las y los trabajadores”.

Según dijo, eso independientemente de su forma de contratación, y que a todos se les deben pagar los salarios sin ningún tipo de descuento.

El organismo deportivo también enfrenta un proceso administrativo sancionatorio por parte del Ministerio del Deporte por los mismos motivos de incumplimientos en materia laboral.

El Ministerio del Trabajo ha informado del acto administrativo a la Federación Colombiana de Fútbol y a los demás clubes con quienes el Deportivo Pereira tuviese encuentros deportivos programados para los próximos días.

