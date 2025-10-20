Tras España, el enfoque es Costa de Marfil: La selección sub-17 cumple jornada de recuperación

Resumen: Tras el partido contra España, la selección nacional se centró en la recuperación y la gestión de cargas de trabajo pensando en su próximo encuentro ante Costa de Marfil por la segunda jornada del mundialista. La sesión de entrenamiento se realizó en el Complejo Mohammed VI, donde las titulares hicieron trabajo de recuperación activa, mientras que el resto del plantel entrenó intensamente con un circuito de técnica, velocidad y coordinación, finalizando con fútbol en espacio reducido, preparándose para el crucial duelo del miércoles 22 de octubre.
Tras su encuentro inicial frente a España, la selección nacional sub-17 femenina enfocó su jornada de entrenamiento en la recuperación.
Asimismo, los trabajos se centraron en la gestión de cargas de trabajo de cara a su próximo compromiso contra Costa de Marfil, en la segunda jornada del certamen mundialista.
La sesión, llevada a cabo en las instalaciones del Complejo Mohammed VI, se dividió en dos grupos.
Las jugadoras que conformaron el once titular en el partido anterior realizaron trabajo de recuperación activa bajo la supervisión de las fisioterapeutas del cuerpo técnico, buscando optimizar su condición física.
Entretanto, el resto del plantel se ejercitó intensamente en el campo 2.
La práctica incluyó un circuito de técnica individual con balón, seguido de ejercicios enfocados en la velocidad y la coordinación, para culminar con una práctica de fútbol en espacio reducido.
La selección abrirá sus puertas a los medios de comunicación este martes, 21 de agosto, para su entrenamiento oficial previo al duelo ante las marfileñas.
La Selección Colombia volverá a la cancha para la segunda jornada del certamen mundialista el próximo miércoles 22 de octubre a las 2:00 p.m. cuando se mida ante Costa de Marfil.
Un partido crucial para las aspiraciones del combinado nacional de avanzar en la competición.
