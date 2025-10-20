Minuto30
  • Noticias Medellín
  • Bogotá
  • Antioquia
  • Cali
  • Colombia
  • Últimas Noticias
  • Minuto30 Play
    • MINUTO30
    Minuto30
  • Selección Colombia
  • Liga Betplay
  • Atlético Nacional
  • DIM
  • Minuto30
  • Webgol
  • Tras España, el enfoque es Costa de Marfil: La selección sub-17 cumple jornada de recuperación

    • Tras España, el enfoque es Costa de Marfil: La selección sub-17 cumple jornada de recuperación

    Tras España, el enfoque es Costa de Marfil: La selección sub-17 cumple jornada de recuperación
    Selección Colombia femenina sub-17 prioriza recuperación y gestión de cargas tras España, enfocándose en su crucial partido mundialista contra Costa de Marfil. Foto: FCF
    Compartir:
    • Tras España, el enfoque es Costa de Marfil: La selección sub-17 cumple jornada de recuperación

    Resumen: Tras el partido contra España, la selección nacional se centró en la recuperación y la gestión de cargas de trabajo pensando en su próximo encuentro ante Costa de Marfil por la segunda jornada del mundialista. La sesión de entrenamiento se realizó en el Complejo Mohammed VI, donde las titulares hicieron trabajo de recuperación activa, mientras que el resto del plantel entrenó intensamente con un circuito de técnica, velocidad y coordinación, finalizando con fútbol en espacio reducido, preparándose para el crucial duelo del miércoles 22 de octubre.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Tras su encuentro inicial frente a España, la selección nacional sub-17 femenina enfocó su jornada de entrenamiento en la recuperación.

    Asimismo, los trabajos se centraron en la gestión de cargas de trabajo de cara a su próximo compromiso contra Costa de Marfil, en la segunda jornada del certamen mundialista.

    La sesión, llevada a cabo en las instalaciones del Complejo Mohammed VI, se dividió en dos grupos.

    Las jugadoras que conformaron el once titular en el partido anterior realizaron trabajo de recuperación activa bajo la supervisión de las fisioterapeutas del cuerpo técnico, buscando optimizar su condición física.

    Entretanto, el resto del plantel se ejercitó intensamente en el campo 2.

    Tras España, el enfoque es Costa de Marfil: La selección sub-17 cumple jornada de recuperación

    La práctica incluyó un circuito de técnica individual con balón, seguido de ejercicios enfocados en la velocidad y la coordinación, para culminar con una práctica de fútbol en espacio reducido.

    La selección abrirá sus puertas a los medios de comunicación este martes, 21 de agosto, para su entrenamiento oficial previo al duelo ante las marfileñas.

    La Selección Colombia volverá a la cancha para la segunda jornada del certamen mundialista el próximo miércoles 22 de octubre a las 2:00 p.m. cuando se mida ante Costa de Marfil.

    Un partido crucial para las aspiraciones del combinado nacional de avanzar en la competición.

    Más noticias de Deporte

    Noticias relacionadas

    ¡Colombia Campeón Panamericano de Hockey en Línea en México!

    Medellín recibe a las estrellas de la Selección Colombia femenina para el debut en la Liga de Naciones en el Atanasio

    ¡Siempre se nos quema el pan, en la puerta del horno! Deportivo Cali, perdió el título de la Libertadores Femenina

    ¡Brenda Olaya y Brigitte Carabalí, reinas de oro! Colombia cosecha cinco preseas en Judo

    Compartir:
    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

    Anuncio




    Lo más reciente

    ¡Saluden al líder! El DIM asumió la parte alta de la tabla tras empatar contra Santa Fe 1-1

    ¡Saluden al líder! El DIM asumió la parte alta de la tabla tras empatar contra Santa Fe 1-1

    ¡Se revive la final! Titulares del DIM para recibir a Santa Fe en el Atanasio

    ¡Se revive la final! Titulares del DIM para recibir a Santa Fe en el Atanasio

    El DIM, con estos convocados, va por el liderato de la Liga

    El DIM, con estos convocados, va por el liderato de la Liga

    Atlético Nacional quiere que los hinchas del DIM vayan al clásico: ya presentaron apelación a la sanción de la tribuna norte

    Atlético Nacional quiere que los hinchas del DIM vayan al clásico: ya presentaron apelación a la sanción de la tribuna norte

    ¿No hay mal que por bien no venga? Dimayor suspende la tribuna norte para el clásico entre Atlético Nacional y el DIM

    ¿No hay mal que por bien no venga? Dimayor suspende la tribuna norte para el clásico entre Atlético Nacional y el DIM


    [grupos] [fixture items="7"]