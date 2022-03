VIDEO: ¡Muy grave! Nieto del presidente de Aviatur confiesa que cometió fraude electoral mientras era jurado de votación

in

En todo un escándalo está envuelto Suani Lefevre Bessudo, nieto del presidente de Aviatur, Jean Claude Bessudo, luego de que en redes sociales se hiciera viral un video, donde el joven manifiesta que cometió fraude mientras era jurado de votación en Altos de San Isidro, localidad 1 de Usaquén, al norte de Bogotá.

En las imágenes, el joven relata paso a paso como cometió el fraude para favorecer al candidato por el Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, e incluso explicó como engañó a la gente que quería votar por Gustavo Petro, para que terminaran votando por el exalcalde de Medellín.

“Le hice una hijuepu… a todos los petristas de mier… y si se preguntan qué hice, pues muy fácil. Cuándo ellos votan, tú tienes la cédula de ellos y tienes que darles un pedazo de papel. Yo no les daba el pedazo de papel y si lo pedían, pues ponía un nombre falso y otro número de cédula”, aseguró Suani.

Además, expresó que se aprovechó de la falta de información de la gente para darles solo el tarjetón de Pacto por Colombia. «La otra es que si no se daban cuenta también les estaba dando el papel electoral de Fico o del Centro Democrático y mucha gente no se dio cuenta por quién votaban, no sabían ni siquiera por quien votaban, era increíble”, dijo Suani Lefevre Bessudo.

Tras el revuelo que causaron sus polémicas declaraciones, el joven a través de su cuenta de Instagram, publicó un video donde pide disculpas por sus actos, y pidió a las autoridades que investiguen la mesa de votación de la cual fue jurado.

“Le pido a las autoridades correspondientes que investiguen la mesa de votación #1 de Altos de San Isidro, localidad 1 de Usaquén, en la cual participé como miembro del jurado de votación y vicepresidente”, aseveró Suani.

Esta fue la confesión de Suani

Suani Lefevre Bessudo, estudiante de la Universidad De Los Andes, hijo de Sandra Bessudo y nieto del presidente de Aviatur Jean Claude Bessudo, en su cuenta "privada" de instagram nos explica como hizo fraude electoral. pic.twitter.com/SFxr5xiEC7 — Anonymous Colombia 🇨🇴 (@Anonymous_CO) March 15, 2022

