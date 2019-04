Su papá lo había reportado desaparecido en el César, al parecer, el mismo lo mató y lo enterró

En las últimas horas la comunidad de Manaure, Cesar, encontró el cuerpo de un pequeño de tan solo 4 años de edad que había sido reportado como desaparecido desde el pasado 20 de abril.

De los hechos se sabe que el niño que fue identificado como Gerardo Andrés Aragón Barón fue visto por última vez el pasado sábado, en compañía de su padre quien lo recogió en la casa de su madre.

Tras salir con el niño, el sujeto regresó y aseguró que alguien le había raptado al niño. Según dijo alguien lo había drogado: “El lunes aparece él (el padre) diciendo que le habían dado escopolamina y él apareció en la terminal y no sabía cómo, y que ya no estaba el niño”, dijo Ever Santana, alcalde de Manaure para medios locales.

Los familiares del niño comenzaron a indagar y publicaron la desaparición del pequeño en redes sociales. Fue ahí, cuando varios vecinos manifestaron haber visto al sujeto en compañía del niño en una finca de la familia ubicada en La Jagua del Pilar, lo que no coincidía con la versión del sujeto.

Ante las inconsistencias, los campesinos de la zona decidieron indagar en los terrenos de la finca y encontraron una improvisada tumba con un pequeño altar. Como lo habían sospechado, tras escarbar, encontraron el cuerpo del pequeño.

Un familiar del niño dijo para medios locales que el homicidio fue por venganza a la madre del pequeño: “Se obsesionó con la mujer y en un arranque de locura, terminó haciéndole daño al niño, lo mató y lo enterró”.

Por su parte, las autoridades confirmaron que están tras la pista del padre del niño que se dio a la fuga.