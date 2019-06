Su ex la abordó a la salida del colegio de su hija y la atacó con un cuchillo

Una joven de 20 años de edad se encuentra en una medio de una difícil recuperación tras ser atacada a cuchillo por su ex pareja sentimental.

Los hechos tuvieron lugar el pasado miércoles 5 de junio en Ciénaga, Santa Marta. Tras ser intervenida quirúrgicamente, la víctima denunció ante medios de comunicación lo ocurrido y manifestó sentir temor por su vida.

La mujer denunció que durante los primeros meses de este año decidió terminar una relación sentimental que sostuvo con su atacante durante casi 4 años, sin embargo, el sujeto se negaba a dejarla tranquila y la perseguía constantemente.

El día de la agresión, la mujer se encontraba llevando a su hija al colegio cuando fue abordada con el hombre quien le comenzó a discutir, pero ella hizo caso omiso y siguió su camino.

Tras dejar a la niña en el colegio y retomar su camino a casa, el sujeto la abordó nuevamente.

“Me decía que si no era de él prefería matarme, porque yo no iba a ser de otra persona. Comenzamos a discutir, cuando di la vuelta para irse sacó un cuchillo y me atacó por detrás”, reveló la mujer.

La víctima recibió ayuda de la comunidad y fue trasladada a un centro médico donde lograron salvarle la vida.