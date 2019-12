Streamer jugó en vivo 572 horas en un mes y batió el récord mundial

El estadounidense Andrew Bodine, conocido como ‘GiantWaffle’, batió un récord mundial el pasado 30 de noviembre luego de transmitir en vivo 572 horas mientras jugaba en el transcurso de todo el mes.

Para lograr la proeza el joven de 26 años se preparó durante 3 meses, ajustando su régimen de sueño a 3 horas y media por jornada y adecuando el resto de su vida al mínimo, de esta manera consiguió transmitir durante 19 horas todos los días del mes en la plataforma Twitch, superando el anterior récord de 569 horas que había establecido el streamer JayBigs.

En una entrevista GiantWaffle aseguró que “transmitir 19 horas al día no es saludable, es muy obvio y lo sé muy bien. Pero cuando se pone en perspectiva, muchas personas que intentan batir récords se esfuerzan hasta el límite de manera que no se consideran saludables. No es fácil, nunca fue algo que iba a resultar sencillo”.

Sin embargo resaltó que “valió la pena al 100% porque la audiencia se disparó”, confesando que ahora tiene un promedio de entre 4 y 10 veces superior respecto a visitas y suscriptores.

Para lograr el récord GiantWaffle jugó en el transcurso de los 30 día a Red Dead Redemption 2, Luigi’s Mansion 3, Escape From Tarkov, Rocket League, Factorio, Rainbow Six Siege y Death Stranding.