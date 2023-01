[VIDEO] «¡Juepucha se mató!» Streamer sufre accidente en bicicleta mientras hacía en vivo

En redes sociales se ha hecho muy viral una grabación del famoso creador de contenido del Reino Unido, conocido como Skill Specs, donde durante un en vivo, quedó registrado el momento justo en el que se estrelló contra el suelo mientras paseaba en su bicicleta.

El hecho se presentó cuando un ‘streamer’, tomó la decisión de iniciar una transmisión en vivo mientras pedaleaba, pero llevaba su celular en una mano, en la misma con la que tomaba el manubrio de la bici, y tras un intento por desactivar la cámara trasera del celular, para activar la frontal, perdió el control y su cuerpo sale a volar hasta chocar contra el suelo.

couldn’t have said it better yourself pic.twitter.com/tUAaYmNAgr



Pero llegó el momento de más preocupación en quienes estaban conectados en la trasmisión, pues durante unos segundos no había muestra de que Skill Specs reaccionara, el silencio reinó en el lugar del accidente por lo que la preocupación por streamer aumentó.

Segundos después se comenzaron a escuchar los quejidos de dolor, Skill Specs, mostrando a sus seguidores que estaba consciente, pero mencionó que algo en su cuerpo no estaba bien.

Al dirigirse a un hospital, se pudo establecer que Skill Specs tenía rota la clavícula en tres partes. Por medio de su cuenta de Twitter el mismo streamer mostró a sus seguidores la radiografía donde se evidencia la lesión.

Thanks for all the support from my stupidity 😪

Update : Clavicle broken in 3 places, They had to open the fucker up and add a support beam.

Most painful break I’ve ever had, back home and feeling like a moron 👍 pic.twitter.com/PB88kGQEcP

— Skill Specs 🐍 (@skill_specs) January 2, 2023