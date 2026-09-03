Stiven López desapareció en Medellín

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Resumen: Stiven López Castañeda, de 31 años, es un hombre colombiano, de identidad de género gay, reportado como desaparecido.

Stiven López Castañeda, de 31 años, es un hombre colombiano, de identidad de género gay, reportado como desaparecido.

Como señales particulares, se describe con cabello corto, negro y ondulado; piel blanca; estatura de 1,59 metros y contextura gruesa. No se recuerdan las prendas de vestir que llevaba al momento de su desaparición.

La desaparición ocurrió el 18 de abril de 2026, en Medellín, barrio Manrique Oriental.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes