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    Stiven López desapareció en Medellín

    La desaparición ocurrió el 18 de abril en el barrio Manrique Oriental

    Publicado por: Juan Manuel

    STIVEN LOPEZCASTANEDA GAY
    Stiven López desapareció en Medellín

    Resumen: Stiven López Castañeda, de 31 años, es un hombre colombiano, de identidad de género gay, reportado como desaparecido.

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    Stiven López Castañeda, de 31 años, es un hombre colombiano, de identidad de género gay, reportado como desaparecido.

    Como señales particulares, se describe con cabello corto, negro y ondulado; piel blanca; estatura de 1,59 metros y contextura gruesa. No se recuerdan las prendas de vestir que llevaba al momento de su desaparición.

    La desaparición ocurrió el 18 de abril de 2026, en Medellín, barrio Manrique Oriental.

    4 BOLETIN STIVEN LOPEZCASTANEDA GAY

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