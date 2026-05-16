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    Star, una cocker spaniel, se salió de un carro por Rionegro y su familia la busca

    Una familia se encuentra en la búsqueda urgente de su mascota, una perrita de raza Cocker Spaniel que responde al nombre de Star.

    Publicado por: SoloDuque

    star perdida
    Star, una cocker spaniel, se salió de un carro por Rionegro y su familia la busca

    Resumen: Una familia se encuentra en la búsqueda urgente de su mascota, una perrita de raza Cocker Spaniel que responde al nombre de Star.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Hacemos un llamado a la solidaridad de la comunidad del Oriente antioqueño, especialmente a los conductores y transeúntes. Una familia se encuentra en la búsqueda urgente de su mascota, una perrita de raza Cocker Spaniel que responde al nombre de Star.

    El incidente ocurrió cuando la peludita se salió de un vehículo en la jurisdicción del municipio de Rionegro, desorientándose en la zona.

    Lugar de extravío

    Si transitas por el Oriente antioqueño, por favor mantente alerta a la siguiente información:

    Nombre de la mascota: Star.

    Raza: Cocker Spaniel.

    Última vez vista: Frente a las instalaciones de Vaxtheras, sobre la vía que comunica a Guarne con el Aeropuerto.

    Contacto: Si la ves, logras resguardarla o tienes alguna información sobre su paradero, comunícate de inmediato al WhatsApp 3214827286.

    ¡Cualquier dato puede ser la pieza clave para que Star vuelva a estar a salvo con su familia!

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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