Star, una cocker spaniel, se salió de un carro por Rionegro y su familia la busca

Resumen: Una familia se encuentra en la búsqueda urgente de su mascota, una perrita de raza Cocker Spaniel que responde al nombre de Star.
Minuto30.com .- Hacemos un llamado a la solidaridad de la comunidad del Oriente antioqueño, especialmente a los conductores y transeúntes. Una familia se encuentra en la búsqueda urgente de su mascota, una perrita de raza Cocker Spaniel que responde al nombre de Star.
El incidente ocurrió cuando la peludita se salió de un vehículo en la jurisdicción del municipio de Rionegro, desorientándose en la zona.
Lugar de extravío
Si transitas por el Oriente antioqueño, por favor mantente alerta a la siguiente información:
Nombre de la mascota: Star.
Raza: Cocker Spaniel.
Última vez vista: Frente a las instalaciones de Vaxtheras, sobre la vía que comunica a Guarne con el Aeropuerto.
Contacto: Si la ves, logras resguardarla o tienes alguna información sobre su paradero, comunícate de inmediato al WhatsApp 3214827286.
¡Cualquier dato puede ser la pieza clave para que Star vuelva a estar a salvo con su familia!
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