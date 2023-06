in

El actor que le dio vida a Spiderman en sus últimas entregas, ha expresado: «Ahora me estoy tomando un año sabático y eso es el resultado de lo difícil que fue hacer esta serie. Seguro que fue un momento difícil. ¿Sabes?, estábamos explorando ciertas emociones que definitivamente nunca antes había experimentado y además de eso, ser un productor, lidiar con los problemas cotidianos que vienen con cualquier set de filmación, solo agregó ese nivel extra de presión»

Holland lograría mayor reconocimiento tras ser seleccionado para interpretar al personaje de Spider-Man en el Universo cinematográfico de Marvel, donde protagonizó las películas Spider-Man: Homecoming (2017), Spider-Man: Lejos de casa (2019) y Spider-Man: No Way Home (2021), las cuales recibieron la aclamación de la crítica y fueron éxitos en taquilla. Entre otras.

El actor ha expresado que se retira a un año de descanso luego de experimentar ciertos episodios difíciles durante las grabaciones de la serie «The Crowded Room», de AppleTV+.

The Crowded Room” es una miniserie de televisión de Apple TV+ inspirada en la novela de no ficción de 1981 “The Minds of Billy Milligan” de Daniel Keyes y narra la historia la historia de Danny Sullivan, personaje inspirado en Billy Milligan, la primera persona absuelta de un delito debido a un trastorno de identidad disociativo.

