El saltador Tom Daley ha ganado su primer oro en Tokio, luego de participar en Londres 2012 donde ganó bronce, en Río 2016 repitió. El deportista se coronó en el salto de trampolín de 10 metros sincronizado.

«Me siento orgulloso de decir que soy un hombre gay y que también soy un campeón olímpico. Cuando era más joven pensaba que nunca podría conseguir nada precisamente por ser quien yo era. Ser campeón olímpico ahora demuestra que puedes conseguir cualquier cosa», expresó Tom Daley.

Tras colgarse la medalla, en rueda de prensa, el saltador recalcó: «Por lo que se refiere a deportistas, hay en estos Juegos más deportistas abiertamente homosexuales que en Juegos anteriores. Yo salí del armario en 2013 y cuando era más joven siempre me sentí solo, el diferente, el que no encajaba. Espero que cualquier joven LGTB pueda ver que no importa lo solo que te sientas ahora, no estás solo. Puedes conseguir cualquier cosa».

“I feel incredibly proud to say I am a gay man and also an Olympic champion.”

Gold medal winner Tom Daley says he hopes his performance will inspire young LGBT people to realise “you can achieve anything”.

Read more: https://t.co/9b5sr5kcZe pic.twitter.com/XCFyZR5S7A

— LBC (@LBC) July 26, 2021