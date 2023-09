«Sonido de Libertad» es la película número uno en Colombia

La película Sonido de Libertad «Sound Of Freedom» logró atrapar a Colombia y es número UNO en su primer fin de semana.

Sigue al canal Entretenimiento en Minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va44e35LdQeaBBoJrY25

Con 320.000 espectadores que asistieron desde el jueves 31 de agosto al domingo 3 de septiembre 2023, la película «Sonido de Libertad», se convirtió en la más vista en el país y es número uno. La película considerada la revelación de año, ha recaudado a la fecha más de $182 millones de dólares y aún Box Office no ha actualizado lo hecho en Latinoamérica, sugiere que no es conveniente conocerlo porque demostraría el poder de la película en mercados internacionales. En el país la cifra supera los $1.600 millones de pesos colombianos de recaudo en taquilla. Quienes la han visto «salen llorando, con caras de tristeza e incluso de no creer lo que han visto» al dejar claro que este es un crimen internacional y que parte de este se desarrolla tristemente en Cartagena Colombia, basado en hecho real del 2014 que fue reseñado en la prensa nacional de «una red» de colombianos que en una isla privada vendía a menores de edad y gracias a agentes encubiertos con policía nacional, los capturaron donde una «ex participante de un reinado en la en esta ciudad hacía parte del grupo criminal que coincide con el guion de «Sound Of Freedom» protagonizada por Jim Caviezel, quien en los créditos finales deja un mensaje claro: «mientras Sonido de Libertad esté en cartelera estos niños pueden ser salvados si toman conciencia del mensaje y actuación de los mismos en la película». Curiosamente, «varios espectadores no lo vieron a pesar que este se anuncia al lado derecho de la pantalla con un conteo para verlo donde el actor también resalta: «todos los nombres que aparecen aquí hicieron posible que ustedes estén viendo esta historia». Invitando a que regalen entradas para seguir apoyando la denuncia.

SONIDO DE LIBERTAD TRAILER EN ESPAÑOL



El Dato: La frase más impactante de la película es cuando se habla que «se vende una bolsa de cocaína solo una vez pero un niño de 5 a 10 veces al día«. Un crimen que ha sobrepasado también el tráfico de armas y drogas.

Sigue más noticias de entretenimiento.