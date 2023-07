Sound Of Freedom comparte las fechas de estreno en el mundo

El anuncio esperado: Sound Of Freedom compartió las fechas de las ventanas cinematográficas internacionales de su estreno.

Sigue al canal Entretenimiento en Minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va44e35LdQeaBBoJrY25

En el día de hoy, Angel Studios, compartió las fechas de estreno internacional fuera de los Estados Unidos de Sound Of Freedom, la película producida por Eduardo Verástegui y protagonizada por Jim Cavielzel al lado de la actriz colombiana (ñina en ese momento del rodaje), Cristal Aparicio (quien ya ofreció a Minuto 30 una entrevista exclusiva que estaremos compartiendo próximamente). Las fechas de estreno o «ventanas» como se le conoce en la industria, abarcan Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, México, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Nicaragua, Bélice, El Salavador, Colombia, Venezuela, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, Perú y Ecuador. El cierre después de agosto será en septiembre en Reino Unido e Irlanda en septiembre para terminar en octubre 2023 en España. A la fecha al escribir esta nota, Sound Of Freedom acumula una taquilla de $127.6 millones de dólares y su costó ascendió a $14 millones de dólares. La música de la banda sonora en la que participa Shakira, se complementa con Estela Monteverde ahijada de Verástegui.

Estela Monteverde – Sound of Freedom (From «Sound of Freedom») [Official Music Video]

Sigue más noticias de entretenimiento.