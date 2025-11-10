Integrate de la comunidad gay fue hallado muerto en Medellín

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Versiones extraoficiales dan cuenta que sobre la 1:30 de la mañana el sospechoso fue visto abandonando el lugar con varios objetos de la víctima, incluyendo electrodomésticos y un morral mediano.

¡Sospechan de «Kevin»! Brutalmente asesinado en su casa, hallan a integrante de la comunidad LGBTiQ+

Minuto30.com .- Un brutal homicidio sacudió al barrio El Socorro en la madrugada del domingo 9 de noviembre. La víctima es un hombre de 55 años, al parecer perteneciente a la comunidad LGBTIQ+, quien fue hallado sin vida en su residencia con mortales heridas causadas por arma cortopunzante.

El macabro descubrimiento ocurrió alrededor en la madrugada, luego de que vecinos se percataran de que el propietario del inmueble no salía y dieran aviso a las autoridades.

La principal línea de investigación apunta a un hombre identificado únicamente como «Kevin», con quien la víctima presuntamente sostenía una relación sentimental. Habitantes del sector confirmaron que este sujeto acudía con frecuencia al inmueble, especialmente los días sábados.

Versiones extraoficiales dan cuenta que sobre la 1:30 de la mañana el sospechoso fue visto abandonando el lugar con varios objetos de la víctima, incluyendo electrodomésticos y un morral mediano.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

El sujeto huyó como pasajero en un automóvil de color gris. Al ingresar al inmueble, las autoridades, además de hallar el cuerpo, encontraron prendas interiores con aparentes manchas de sangre y huellas que podrían ser cruciales para esclarecer el crimen.

Las autoridades han iniciado la búsqueda de «Kevin» y del vehículo gris, mientras que la Fiscalía se encarga del levantamiento del cuerpo y la recolección de pruebas y dar con el responsable de este violento homicidio.

Aquí más Noticias de Medellín