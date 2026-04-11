Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Si tienes a Fiona, la viste deambulando por el sector de Villatina, La Sierra, Las Estancias o barrios aledaños, por favor comunícate de manera URGENTE. Su familia la está esperando con el corazón roto.

¡SOS Medellín! Buscamos urgente a Fiona, una perrita abuelita, casi ciega y sorda, extraviada en Villatina

Minuto30.com .- Una familia en el oriente de Medellín vive horas de desesperación desde este viernes 10 de abril. Fiona, una perrita de avanzada edad, se extravió en el barrio Villatina, y su familia hace un llamado urgente a la solidaridad ciudadana para encontrarla.

Debido a su condición de salud, Fiona se encuentra en grave peligro estando sola en la calle, ya que no puede escuchar los vehículos ni orientarse visualmente para encontrar su camino de regreso.

🐾 Detalles para identificar a Fiona

Nombre: Fiona.

Condición especial: Es una perrita senior, casi ciega y sordita. Probablemente esté asustada, desorientada o escondida.

Lugar de extravío: Barrio Villatina (Comuna 8 – Villa Hermosa, Oriente de Medellín).

Fecha de desaparición: Viernes, 10 de abril.

¿La has visto o la tienes resguardada?

Si tienes a Fiona, la viste deambulando por el sector de Villatina, La Sierra, Las Estancias o barrios aledaños, por favor comunícate de manera URGENTE. Su familia la está esperando con el corazón roto.

👉 Contacto / WhatsApp: 312 866 02 68

¡Tu difusión salva vidas! Si la ves en la calle, acércate despacio para no asustarla y resguárdala mientras contactas a su familia.