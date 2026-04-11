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    ¡SOS Medellín! Buscamos urgente a Fiona, una perrita abuelita, casi ciega y sorda, extraviada en Villatina

    Su familia la está esperando con el corazón roto: ¿la has visto?

    Publicado por: SoloDuque

    ¡SOS Medellín! Buscamos urgente a Fiona, una perrita abuelita, casi ciega y sorda, extraviada en Villatina

    Resumen: Si tienes a Fiona, la viste deambulando por el sector de Villatina, La Sierra, Las Estancias o barrios aledaños, por favor comunícate de manera URGENTE. Su familia la está esperando con el corazón roto.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Una familia en el oriente de Medellín vive horas de desesperación desde este viernes 10 de abril. Fiona, una perrita de avanzada edad, se extravió en el barrio Villatina, y su familia hace un llamado urgente a la solidaridad ciudadana para encontrarla.

    Debido a su condición de salud, Fiona se encuentra en grave peligro estando sola en la calle, ya que no puede escuchar los vehículos ni orientarse visualmente para encontrar su camino de regreso.

    🐾 Detalles para identificar a Fiona

    Nombre: Fiona.

    Condición especial: Es una perrita senior, casi ciega y sordita. Probablemente esté asustada, desorientada o escondida.

    Lugar de extravío: Barrio Villatina (Comuna 8 – Villa Hermosa, Oriente de Medellín).

    Fecha de desaparición: Viernes, 10 de abril.

    ¿La has visto o la tienes resguardada?

    Si tienes a Fiona, la viste deambulando por el sector de Villatina, La Sierra, Las Estancias o barrios aledaños, por favor comunícate de manera URGENTE. Su familia la está esperando con el corazón roto.

    👉 Contacto / WhatsApp: 312 866 02 68

    ¡Tu difusión salva vidas! Si la ves en la calle, acércate despacio para no asustarla y resguárdala mientras contactas a su familia.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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