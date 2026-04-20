¡Sorpresivo encargo! Viceministro Jaime Urrego toma las riendas de la Supersalud tras renuncia de Bernardo Camacho

Resumen: A través de un decreto oficial, el Gobierno delegó la responsabilidad a Jaime Hernán Urrego Rodríguez, actual viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios

Minuto30.com .- El Gobierno Nacional confirmó en las últimas horas la aceptación de la renuncia de Bernardo Armando Camacho Rodríguez, quien se venía desempeñando como Superintendente Nacional de Salud. Ante su salida, el Ministerio de Salud y Protección Social designó un encargo provisional para liderar la entidad.

El nuevo encargado de la Supersalud

A través de un decreto oficial, el Gobierno delegó la responsabilidad a Jaime Hernán Urrego Rodríguez, actual viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios.

De acuerdo con la disposición legal, Urrego asumirá la dirección de la Superintendencia Nacional de Salud sin apartarse de sus funciones actuales en el viceministerio. Esta figura interinstitucional tiene como objetivo principal garantizar la continuidad administrativa, operativa y de vigilancia en la entidad mientras el presidente de la República nombra a un superintendente en propiedad.

La salida de Bernardo Camacho

Camacho Rodríguez había asumido la dirección del máximo órgano de vigilancia y control del sector salud en octubre de 2025. Su salida se oficializó luego de que el Ministerio revelara el documento que confirma su dimisión:

“Mediante comunicación oficial del 14 de abril de 2026, el doctor Bernardo Armando Camacho Rodríguez presentó renuncia irrevocable al empleo de Superintendente Código 0030 Grado 25, de la Superintendencia Nacional de Salud”.

Con esta transición, el sector salud queda a la expectativa de las primeras directrices de Urrego al frente de la entidad en medio de los retos actuales que enfrenta el sistema general de seguridad social en salud.