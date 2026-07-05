La ministra Patricia Duque en una imagen de archivo. Foto: Mindeporte

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Resumen: Con un tono de tranquilidad pero dejando claro el origen de la decisión, Duque Cruz explicó a la opinión pública cómo se dio su salida

«Fui notificada»: la sorpresiva salida de la ministra del Deporte por decisión anticipada del Gobierno

Minuto30.com .- Un nuevo movimiento sacude el gabinete del presidente Gustavo Petro. Este fin de semana, Patricia Duque Cruz anunció públicamente su salida de la jefatura del Ministerio del Deporte, cargo que venía desempeñando desde el 3 de marzo de 2025.

A través de un comunicado oficial, la ahora exfuncionaria confirmó que su salida no fue una renuncia voluntaria, sino una determinación directa del Ejecutivo, marcando el fin de su ciclo de un año y cuatro meses al frente de la cartera.

«Fui notificada por el Gobierno»

Con un tono de tranquilidad pero dejando claro el origen de la decisión, Duque Cruz explicó a la opinión pública cómo se dio su salida:

«Fui notificada por el Gobierno Nacional de que, a partir de la fecha, concluye mi responsabilidad como ministra del Deporte, cargo que asumí con un profundo sentido de compromiso y vocación de servicio».

Pese a la decisión anticipada, la exministra aseguró retirarse con la satisfacción del deber cumplido, destacando que trabajó de manera incansable por el desarrollo de la actividad física y la recreación en Colombia.

El balance de su gestión: cifras que deja sobre la mesa

Uno de los puntos clave de su carta de despedida fue la defensa de su gestión administrativa. Duque Cruz enfatizó que, a pesar de los recortes y las restricciones presupuestales del Gobierno, la planeación permitió alcanzar resultados contundentes.

Para ilustrar su éxito, compartió los siguientes datos clave de su administración:

Ejecución del presupuesto: Cerró el 2025 con un 98,5 % de ejecución, y en lo corrido de 2026 la cifra ya ascendía al 81 %.

Infraestructura: Entrega de 128 escenarios recreodeportivos y 113 canchas y parques en todo el país.

Deporte estudiantil: Más de 600.000 estudiantes de los 32 departamentos participando activamente en los Juegos Intercolegiados.

Apoyo a la niñez: 260.000 niños, niñas y jóvenes beneficiados con los espacios de la Jornada Deportiva Escolar Complementaria.

Un mensaje de unión a través del deporte

Además de resaltar el constante respaldo brindado a los atletas colombianos de alto rendimiento durante su periodo, Patricia Duque Cruz aprovechó sus últimas palabras en el cargo para dejar una reflexión sobre el impacto social de su sector.

«Si hay un escenario capaz de unir el corazón de todos los colombianos, ese es el deporte», concluyó la exfuncionaria, cerrando así su capítulo dentro del actual Gobierno Nacional.