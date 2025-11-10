Minuto30
  • Sorpresiva decisión y nadie se explica el por qué: Boyacá Chicó – Millos tendrá cambios en la última fecha

    Resumen: La determinación fue anunciada por el máximo accionista del Boyacá Chicó, Eduardo Pimentel, quien lanzó una dura acusación en redes sociales

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El fútbol colombiano se ve envuelto en una nueva polémica. El partido entre Boyacá Chicó y Millonarios, correspondiente a la fecha 20 de la Liga BetPlay II-2025, se jugará a puerta cerrada en el estadio La Independencia de Tunja, una decisión que ha generado controversia.

    La determinación fue anunciada por el máximo accionista del Boyacá Chicó, Eduardo Pimentel, quien lanzó una dura acusación en redes sociales. Pimentel insinuó que la medida es parte de un plan orquestado por un «poderoso Petrista en el Depto en Boyacá» para perjudicar a su institución.

    Aunque la decisión fue tomada por la Comisión Local de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol de Tunja, el motivo oficial de la medida no ha sido confirmado. Sin embargo, Pimentel asegura que con estas acciones solo buscan «aburrirlos» y atentar contra los intereses del club.

