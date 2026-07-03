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    ¡Sorpresa roja! Carlos Lucumí es «poderoso»

    Carlos firmó su vínculo con nuestra institución por un año y desde hoy se integra al plantel profesional para afrontar los retos deportivos del segundo semestre

    Publicado por: SoloDuque

    Carlos Lucumí. Foto: Redes Sociales
    Carlos Lucumí. Foto: Redes Sociales
    ¡Sorpresa roja! Carlos Lucumí es «poderoso»

    Resumen: ¡Bienvenido al Equipo del Pueblo, Carlos! Que este sea el inicio de una etapa llena de éxitos, goles y alegrías para toda la Familia Roja.

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    Minuto30.com .- El mercado de fichajes sigue su curso y el Deportivo Independiente Medellín (DIM) continúa armando sus piezas para ser protagonista. A través de sus canales oficiales, el «Equipo del Pueblo» le dio la bienvenida formal a Carlos Alberto Lucumí González, quien llega para sumarle peso y alternativas a la zona ofensiva del plantel.

    El perfil del nuevo atacante rojo

    Con el objetivo de afrontar los retos deportivos de este segundo semestre, la directiva apostó por un jugador que conoce el rentado local y que busca su consolidación definitiva. Desde hoy, el jugador se integra a los trabajos con el plantel profesional.

    Lo que espera la hinchada

    El comunicado emitido por la institución destaca que Lucumí no solo ha forjado su carrera en el Fútbol Profesional Colombiano (FPC), sino que también cuenta con recorrido internacional, lo que le aporta madurez a su juego.

    Con su firma ya estampada, el atacante de 26 años asume el inmenso reto de defender los colores de una institución histórica. El DIM espera que la potencia y entrega del delantero se traduzcan rápidamente en alegrías y, sobre todo, en goles para una hinchada que siempre acompaña de manera incondicional.

    ¡El Poderoso ya tiene un nuevo grito de gol!

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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