¡Sorpresa en Jardín! Avistan un oso andino entre los bosques de la zona rural

La presencia de un oso andino, también llamado oso de anteojos, en la zona rural del municipio de Jardín, en el Suroeste de Antioquia, sorprendió a los habitantes. Campesinos grabaron al animal mientras se desplazaba por una trocha dentro de una reserva natural; al escuchar el ruido de una motocicleta, el oso se retiró del lugar.

Ante el avistamiento, Corantioquia y la alcaldía de Jardín activaron un plan de protección para garantizar la seguridad del animal y de su ecosistema, al tiempo que investigan si la muerte de algunos animales domésticos en la zona tiene relación con el oso.

Según la autoridad, estos ataques son poco frecuentes y, cuando ocurren, suelen estar asociados a la escasez de alimento natural debido a la pérdida o transformación del hábitat.

El oso andino desempeña un papel vital en los ecosistemas: al alimentarse de frutos y semillas, ayuda a su dispersión y a la regeneración del bosque, contribuyendo también a la conservación de los páramos y bosques de niebla, que son esenciales para el abastecimiento de agua de la región.

“Es fundamental proteger al oso y mantener la calma ante su presencia. Su papel en el ecosistema es invaluable”, destacó Juan Camilo Torres Guerrera, profesional de Corantioquia.

El plan de acción incluye monitoreo, educación ambiental y sensibilización comunitaria, con el objetivo de prevenir conflictos entre humanos y fauna silvestre. La autoridad hizo un llamado a los habitantes para que respeten la vida del animal y reporten cualquier nuevo avistamiento, recordando que su presencia es un indicador de la salud ambiental de Jardín y sus alrededores.