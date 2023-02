[VIDEO] Mujer se llevó gran sorpresa con caja de huevos: “pio, pio”

in

En redes sociales se ha viralizado el video de una joven panameña, quien se lleva una gran sorpresa con una caja de huevos que compró para el desayuno.

La tiktoker al escuchar un “pio pio” decide buscar huevo por huevo en la caja: “ Ya lo encontré, se salvó de ser el desayuno. Es un guerrero, él puede salir solito», explicó la joven en el video.

Finalmente la mujer ayudó a “gringo” para que saliera de la cáscara, lo puso en una caja de cartón con sábana y lo alimentó.

Con 20 millones de reproducciones, el video ha dejado todo tipo de comentarios en las redes sociales.

“Cada vez que cocinó un huevo me da miedo que salga un pollito y caiga en el aceite”; “Se salvó de un desayuno pero no de un caldo”; “Que ternura, yo quiero que me pase lo mismo”.

