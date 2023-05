VIDEO: Así fue la especial sorpresa que Atlético de Madrid le dio a Leicy Santos por el día de la madre

En España, el día de la madre se acostumbra celebrarse el primer domingo de mayo, este año, se festejó el domingo 7 para conmemorar su esfuerzo, su trabajo y agradecer su importante labor en el hogar.

Fue por este motivo que el Atlético de Madrid, junto a uno de sus patrocinadores, tomó la decisión de darle una sorpresa a algunas de sus jugadoras: “‘Madres’. Cuatro países. Cuatro historias. Una misma emoción”, se lee en el emotivo video de la sorpresa.

La publicación que fue compartida en el perfil del Atleti Femenino, comienza con Diana Herrera, mamá de la jugadora de la Selección Colombia, manifestando el miedo que le daba viajar en avión.

“Mi nombre es Diana Herrera, soy la mamá de Leicy Santos y nunca había viajado por fuera de Colombia. Vivo en Lorica, Córdoba, pero yo no soy capaz de viajar sola, no soy capaz de subir a un avión nueve horas sola, nunca lo he hecho y me ganó más la emoción de venirla a ver y venir a conocer”, manifestó la mujer.

Después se puede ver a Santos explicando la distracción, en la que participó el grupo de comunicaciones del equipo español.

Tras esto aparece la colombiana enviando un saludo a las madres hinchas del ‘colchonero’. No obstante, los encargados de la “promoción” le piden que repita el saludo y es en ese momento cuando aparece la madre de la futbolista y le toca sutilmente la espalda, Leicy voltea y no puede contener la emoción de ver a su mamá.

Luego de este especial detalle, Leicy Santos dejó una reflexión para valorar a las mamás y destacó algunos de los valores de la suya: “Mi madre es la persona más noble, yo le digo a la gente que tiene la oportunidad de ver a sus madres, es que aprovechen el tiempo, lo único que no tiene vuelta atrás es el tiempo”.