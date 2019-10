Sorprendieron a un hombre de 80 años abusando sexualmente de una perrita

“Angelita” es una perrita que fue rescatada en los últimos días tras presuntamente haber sido agredida sexualmente por un adulto mayor en el municipio de Yumbo, Valle del Cauca.

Al parecer, los vecinos del barrio Las Américas de ese municipio, escucharon durante varios minutos los terribles llantos de un animal, por lo que decidieron llamar a las autoridades para que indagaran sobre lo que ocurría.

Tras la llamada, uniformados y vecinos encontraron en una vivienda a un hombre de unos 80 años de edad, con los pantalones abajo y con una perrita amarrada a su lado.

Las autoridades se llevaron a la perrita y unas gallinas que se encontraban en la vivienda de este hombre, pero el hombre no fue capturado ya que no fue sorprendido en flagrancia y no hay una denuncia formal en su contra.

Por su parte, los vecinos revelaron que la perrita era callejera y había sido encerrada a la fuerza en la vivienda de este adulto mayor.

“Angelita” fue trasladada por las autoridades a un refugio donde confirmaron que tenía heridas en su cadera y su ano. Fue atendida y aunque se encuentra estable, tiene un delicado cuadro de desnutrición.