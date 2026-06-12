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    ¡Sorprendente resultado! Sondeo con hinchas de Atlético Nacional para elegir a su técnico preferido

    El canal de WhatsApp dedicado a Atlético Nacional en Minuto30, cuenta con una masiva comunidad de más de 425.000 seguidores

    Publicado por: Minuto30.com

    ¡Hinchas de Atlético Nacional se quejaron! Publicaron la venta de boletas cuando todo estaba agotado
    Hinchas verdolagas en una imagen de archivo. Foto: Atlético Nacional
    ¡Sorprendente resultado! Sondeo con hinchas de Atlético Nacional para elegir a su técnico preferido

    Resumen: Estas cifras fueron recopiladas a las 5:27 p. m. de este viernes, 12 de junio, reflejando el pulso en tiempo real de una de las hinchadas más grandes del país.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- En el canal de WhatsApp dedicado a Atlético Nacional en Minuto30, que cuenta con una masiva comunidad de más de 425.000 seguidores, se lanzó un sondeo para conocer la opinión de la hinchada ante una pregunta clave: ¿Quién debería ser el nuevo técnico de Atlético Nacional?

    Los resultados arrojaron una clara tendencia. Con la participación de 11.169 seguidores, las cifras sorprenden por la contundencia del primer lugar.

    Resultados del sondeo

    Reinaldo Rueda: 7.933 votos (71%), consolidándose como el favorito indiscutible de la afición para tomar las riendas del equipo verdolaga.

    Leonel Álvarez: 2.654 votos (23,7%), manteniéndose como la segunda opción con un respaldo representativo.

    Técnico Extranjero: 321 votos (3%), reflejando un bajo interés por buscar opciones fuera del talento local o ya conocido.

    Juan Carlos Osorio: 261 votos (2,3%), cerrando la votación con la menor cantidad de apoyo entre las alternativas presentadas.

    Estas cifras fueron recopiladas a las 5:27 p. m. de este viernes, 12 de junio, reflejando el pulso en tiempo real de una de las hinchadas más grandes del país.

    Sigue al canal de WhatsApp de Atlético Nacional

    Sondeo

    Imagen de los resultados del sondeo, tomada el 12 de junio a las 5:27 pm

    Imagen de los resultados del sondeo, tomada el 12 de junio a las 5:27 pm


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