Hinchas verdolagas en una imagen de archivo. Foto: Atlético Nacional

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Resumen: Estas cifras fueron recopiladas a las 5:27 p. m. de este viernes, 12 de junio, reflejando el pulso en tiempo real de una de las hinchadas más grandes del país.

¡Sorprendente resultado! Sondeo con hinchas de Atlético Nacional para elegir a su técnico preferido

Minuto30.com .- En el canal de WhatsApp dedicado a Atlético Nacional en Minuto30, que cuenta con una masiva comunidad de más de 425.000 seguidores, se lanzó un sondeo para conocer la opinión de la hinchada ante una pregunta clave: ¿Quién debería ser el nuevo técnico de Atlético Nacional?

Los resultados arrojaron una clara tendencia. Con la participación de 11.169 seguidores, las cifras sorprenden por la contundencia del primer lugar.

Resultados del sondeo

Reinaldo Rueda: 7.933 votos (71%), consolidándose como el favorito indiscutible de la afición para tomar las riendas del equipo verdolaga.

Leonel Álvarez: 2.654 votos (23,7%), manteniéndose como la segunda opción con un respaldo representativo.

Técnico Extranjero: 321 votos (3%), reflejando un bajo interés por buscar opciones fuera del talento local o ya conocido.

Juan Carlos Osorio: 261 votos (2,3%), cerrando la votación con la menor cantidad de apoyo entre las alternativas presentadas.

Estas cifras fueron recopiladas a las 5:27 p. m. de este viernes, 12 de junio, reflejando el pulso en tiempo real de una de las hinchadas más grandes del país.

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