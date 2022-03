“¡La sopa es a la niñez lo que el comunismo es a la democracia!”: Mafalda, 60 años

in

“En la vida real yo nací el 15 de marzo de 1962. El nombre que me pusieron fue en homenaje a una ‘pibita’ que trabajaba en la película ‘Dar la cara’, que se hizo leyendo el libro del escritor David Viñas”, dijo Mafalda, en su carta de presentación.

En ese año al caricaturista y escritor argentino Joaquín Lavado “Quino” le propusieron ilustrar una campaña publicitaria para un electrodoméstico. “Mansfield” quería una tira con ciertas características: Típica familia media y con un personaje que tuviera en el nombre dos letras de la marca: M y A. Doce lustros ya han ha transcurrido desde el momento en que Quino bautiza con el nombre de “Mafalda” a la niña de esta familia y le da el papel de “enfant terrible”.

En marzo de 1962, el proyecto publicitario quedó listo con el definido protagonismo de la irreverente niña Mafalda (ya bautizada así), pero no llega a realizarse, no ve la luz pública. Quino conserva las tiras y las primeras se publican en 1964 en el suplemento de humor (Gregorio) de la revista “Leoplán”. Pasados algunos meses se vuelve una tira cotidiana de éxito rotundo.

Aunque Quino nunca lo reconoció Mafalda nace en 1962, pero pasa dos años en suspenso, para revivirla en 1964, fecha oficial para el caricaturista argentino de su nacimiento (para él tendría 58 años), pero realmente (aunque no “oficialmente”) la terrible niña está cumpliendo en marzo de 2022, 60 años.

Mafalda se convierte en celebridad y en icono de la infancia. “espejo de la clase media latinoamericana y de la juventud progresista”.

Representa a una pequeña de seis años preocupada por la humanidad y la paz mundial, que se rebela contra la manera en que es la sociedad. En medio de su condición infantil manifiesta una actitud crítica, rebelde e irreverente.

Es una niña que le gusta leer, escuchar noticias en la radio, jugar al ajedrez y correr al aire libre, donde haya árboles y pajaritos. En 1968 manifestó:

“Me gustan los Beatles porque son muy alegres, están de acuerdo conmigo en muchas cosas, y tocan la música que nos gusta a los jóvenes. Ellos deberían ser presidentes del mundo, porque tienen influencia sobre mucha gente de todos los países”.

También agregó: “Entre las cosas que no me gustan están: primero, la sopa, después, que me pregunten si quiero más a mi papá o a mi mamá, el calor y la violencia”.

Su comida preferida son los panqueques, que le gustan tanto que es capaz de comer sopa para poder comer este postre. Tiene de mascota una tortuga llamada “Burocracia”, bautizada así por la lentitud que tiene para todo. Entre sus amiguitos se cuentan Felipe, Manolito, Susanita y Miguelito, además de su hermano Guille y la pequeña Libertad.

Sus inolvidables sentencias

En estos 60 años, el entrañable personaje de Quino ha dejado frases que primero hacen sonreír, y luego nos dejan pensando. Estas son algunas que hacen parte de esa brillante inocencia de niños.

“No es cierto que todo tiempo pasado fue mejor. Lo que pasaba era que los que estaban peor todavía no se habían dado cuenta…”

“¿Por dónde hay que empujar este país para llevarlo adelante?”

“El drama de ser presidente es que si uno se pone a resolver los problemas de estado no le queda tiempo para gobernar”.

“¿No será acaso que ésta vida moderna está teniendo más de moderna que de vida?”

“¡Paren el mundo, me quiero bajar!”.

“Dicen que el hombre es un animal de costumbres, más bien de costumbre el hombre es un animal.”

“Como siempre: lo urgente no deja tiempo para lo importante.”

“¿Y no será que en este mundo hay cada vez más gente y menos personas?”

“¡La sopa es a la niñez lo que el comunismo es a la democracia!”

“Y estos derechos… a respetarlos, ¿eh? ¡No vaya a pasar como con los diez mandamientos!”

“La vida es linda, lo malo es que muchos confunden lindo con fácil”.

“Tenemos hombres de principios, lástima que nunca los dejen pasar del principio”.

“Nadie puede amasar una fortuna sin hacer harina a los demás.”

“El negocio es el negocio, pero los amigos son los amigos.”

“Los cheques de tus insultos no tienen fondos en el banco de mi ánimo.”

“Amo a la Humanidad, lo que me revienta es la gente.”

“A medio mundo le gustan los perros; y hasta el día de hoy nadie sabe que quiere decir guau.”

“La vida no debiera echarlo a uno de la niñez, sin antes conseguirle un buen puesto en la juventud.”

“Comienza tu día con una sonrisa, verás lo divertido que es ir por ahí desentonando con todo el mundo.”

Esa es Mafalda, una nena humilde y comprometida, famosa en el mundo por la gracia de sus preguntas, la inocencia de su mundo y la altura de sus ideales. Hoy, 12 lustros después, más vigentes que nunca.

Carta de Miguelito a Mafalda, 50 años después

Esta es la nostálgica carta que Miguelito le escribe a Mafalda luego de 50 años. Ella vive en París, como profesional trabaja para la FAO y con «Médicos Sin Fronteras». https://www.youtube.com/watch?v=k-E1WaY1EJc&t=2s&ab_channel=RadioZonaF