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Resumen: Un hombre fue capturado en el barrio Kennedy de Sonsón por presuntamente agredir física y verbalmente a su pareja sentimental, a quien le causó lesiones en el rostro.

Sonsón: capturado un hombre por presunta violencia intrafamiliar en el barrio Kennedy

Un hombre fue capturado en flagrancia por presunta violencia intrafamiliar en el barrio Kennedy de Sonsón, en el oriente antioqueño, informó la Policía Nacional.

Según el reporte oficial, el procedimiento se registró el sábado 17 de octubre de 2026, en el marco de las actividades de prevención y control. El capturado presuntamente agredió física y verbalmente a su pareja sentimental y le causó lesiones en el rostro.

El delito por el que fue capturado es violencia intrafamiliar, establecido en el artículo 229 del Código Penal. El hombre fue dejado a disposición de la autoridad competente.

Así lo informó el coronel Luis Fernando Serna Zapata, comandante del Departamento de Policía Antioquia.