Sonsón avanza hacia un territorio más sostenible con estufas ecoeficientes

Resumen: La Alcaldía de Sonsón, en articulación con Cornare, llevó a cabo el proceso de socialización del proyecto de estufas ecoeficientes, una iniciativa ambiental y social que beneficia a familias de la zona rural del municipio.

Como resultado de este proceso, se realizó la entrega de 150 estufas ecoeficientes, orientadas a mejorar las condiciones de vida de las comunidades campesinas y fortalecer la protección de los recursos naturales.

Este proyecto busca mejorar de manera significativa la calidad del aire al interior de los hogares, reducir la exposición al humo generado por cocinas tradicionales y, al mismo tiempo, contribuir al cuidado de los bosques, disminuyendo el consumo de leña. De esta manera, la iniciativa impacta positivamente tanto la salud de las familias como el entorno ambiental del territorio.

El alcalde Juan Diego Zuluaga destacó la importancia de trabajar de manera articulada con las autoridades ambientales para generar soluciones sostenibles en las zonas rurales. “Este tipo de proyectos nos permiten cuidar la salud de nuestra gente y proteger nuestros bosques al mismo tiempo. En Sonsón creemos en un desarrollo que respete el territorio y mejore la calidad de vida de las familias rurales”, señaló el mandatario.

Con la entrega de estas 150 estufas ecoeficientes, la Administración Municipal reafirma su compromiso con una gestión responsable y sostenible, que promueve mejores condiciones de vida, bienestar ambiental y una relación equilibrada entre el desarrollo rural y la conservación de los ecosistemas del municipio.