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    ¡«Sonrían», están grabados! Videos captaron a los presuntos asesinos de la profesora Luz Stella en Puerto Berrío

    Las imágenes son analizadas minuciosamente por las autoridades

    Publicado por: SoloDuque

    ¡«Sonrían», están grabados! Videos captaron a los presuntos asesinos de la profesora Luz Stella en Puerto Berrío

    Resumen: El rastro de los asesinos de la docente Luz Stella Restrepo Londoño comienza a salir a la luz. A través de redes sociales y cámaras de seguridad del sector, han empezado a circular videos que muestran a dos individuos quienes, presuntamente, habrían ejecutado el ataque

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- El rastro de los asesinos de la docente Luz Stella Restrepo Londoño comienza a salir a la luz. A través de redes sociales y cámaras de seguridad del sector, han empezado a circular videos que muestran a dos individuos quienes, presuntamente, habrían ejecutado el ataque con arma blanca que acabó con la vida de la profesora este viernes 13 de marzo.

    Las pistas que los delatan

    Las imágenes son analizadas minuciosamente por las autoridades. Según los reportes preliminares, los individuos habrían sido vistos merodeando la zona momentos antes de que la docente regresara de hacer sus compras.

    Fotos: Cortesía/Captura de video

    Al parecer los videos refuerzan la hipótesis de que no hubo un intento de forcejeo por pertenencias; los sujetos abordaron a la mujer y huyeron de inmediato tras herirla mortalmente.

    Al hallar el bolso, el dinero y las joyas de la víctima en la escena, la línea de investigación se aleja del hurto y se centra en un ataque sicarial o feminicidio.

    Clamor por justicia en el municipio

    La comunidad educativa y los vecinos del municipio piden que se esclarezca el terrible asesinato de la profesora, a quien todos recuerdan con cariño y como una abnegada educadora.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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