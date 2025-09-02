¡Sonrían… están en cámara! Le raponiaron un celular a una mujer que iba en un bus en Medellín y todos lo vieron

Resumen: La Policía de Medellín destacó que esta captura es un ejemplo de cómo la tecnología y la colaboración interinstitucional permiten garantizar la seguridad de los ciudadanos
Minuto30.com .- La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá informó a través de su cuenta de X (antes Twitter) sobre la captura de dos hombres en el oriente de Medellín que habían robado el celular de una mujer.
La detención fue posible gracias al trabajo articulado entre las patrullas de vigilancia y los visualizadores de las cámaras de seguridad.
Los dos presuntos delincuentes fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que respondan por el delito de hurto.
La Policía de Medellín destacó que esta captura es un ejemplo de cómo la tecnología y la colaboración interinstitucional permiten garantizar la seguridad de los ciudadanos en la capital antioqueña.
En el #Oriente de #Medellín, capturamos a dos hombres que habían hurtado el celular de una mujer.Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad
El trabajo articulado entre patrullas de vigilancia y visualizadores de cámaras, nos permite capturar y dejar a buen recaudo de la @FiscaliaCol a estos delincuentes. pic.twitter.com/72O4sWkXed
— Policía Metropolitana del Valle de Aburrá (@PoliciaMedellin) September 3, 2025
