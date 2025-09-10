Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

¡Sonría, quedó en video! Así fue como se robaron una moto en el barrio Santa Lucía

Minuto30.com .- La madrugada del 7 de septiembre se registró el robo de una moto en el barrio Santa Lucía de Medellín, y el hecho quedó grabado en las cámaras de seguriad del sector.

Según Denuncia Ciudadana llegada a Minuto30, el hurto, que fue captado en video, muestra a un individuo merodeando el sector por varios minutos antes de llevarse el vehículo.

Cuenta el denunciante que el robo se produjo a las 5:25 a.m. en la Carrera 87 con calle 48BB, a solo una cuadra del CAI de Santa Lucía.

En el video, se ve al sujeto, vestido con un saco deportivo, jeans y tenis blancos, merodeando por la zona. Posteriormente, se acerca a la moto, de placas OJK66G, y tras arrastrarla hasta un espacio donde hay más luz, la enciende con lo que serían herramientas.

D después saca la moto hasta la calle y huye del lugar. Ese fue el último momento que se supo del paradero de la moto.

El dueño del vehículo pide la colaboración de la ciudadanía para encontrarla, ya que era su «único medio de trabajo».

Si la ha visto, placas OJK66G, o reconoce a la persona del video, por favor, dé aviso a las autoridades; el hurto ya fue denunciado ante la Fiscalía y se encuentra en investigación.

