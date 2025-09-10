¡Sonría, quedó en video! Así fue como se robaron una moto en el barrio Santa Lucía

Resumen: El dueño del vehículo pide la colaboración de la ciudadanía para encontrarla, ya que era su "único medio de trabajo"

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Minuto30.com .- La madrugada del 7 de septiembre se registró el robo de una moto en el barrio Santa Lucía de Medellín, y el hecho quedó grabado en las cámaras de seguriad del sector.

Según Denuncia Ciudadana llegada a Minuto30, el hurto, que fue captado en video, muestra a un individuo merodeando el sector por varios minutos antes de llevarse el vehículo.

moto3 scaled

Captura de video

Cuenta el denunciante que el robo se produjo a las 5:25 a.m. en la Carrera 87 con calle 48BB, a solo una cuadra del CAI de Santa Lucía.

En el video, se ve al sujeto, vestido con un saco deportivo, jeans y tenis blancos, merodeando por la zona. Posteriormente, se acerca a la moto, de placas OJK66G, y tras arrastrarla hasta un espacio donde hay más luz, la enciende con lo que serían herramientas.

moto robo1

Captura de video

D después saca la moto hasta la calle y huye del lugar. Ese fue el último momento que se supo del paradero de la moto.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

El dueño del vehículo pide la colaboración de la ciudadanía para encontrarla, ya que era su «único medio de trabajo».

moto robo2

Captura de video

Si la ha visto, placas OJK66G, o reconoce a la persona del video, por favor, dé aviso a las autoridades; el hurto ya fue denunciado ante la Fiscalía y se encuentra en investigación.

moto robo4

Captura de video

Aquí más Noticias de Medellín

Compartir:
  • Comentarios

    • Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio

    Medellín se prepara para unas nuevas elecciones: el consejo de la Juventud