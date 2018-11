¿Son reales o no?, Ana María Polo habla sobre la verdad en ‘Caso Cerrado’

La conductora Ana María Polo habló para el diario argentino Clarín sobre la verdad de las historias que se presentan en el show ‘Caso Cerrado’ de la cadena Telemundo.

“Hay casos que son cien por ciento reales, en el sentido de que los litigantes son las personas afectadas por el problema”, remarcó la presentadora de 59 años.

” Los temas son todos reales, aunque hay casos que están dramatizados por personas que no son actores, sino que vivieron experiencias parecidas o que las están pasando en el momento. Hay veces que no se puede obligar al contrario a presentarse entonces buscamos personas que puedan llenar esa situación, pero yo nunca sé cuál es cuál”, aclaró Polo.

YINA CALDERÓN ESTRENA CIRUGÍAS

Y es que también aclaró la conductora que evita inmiscuirse con los detalles de la producción para no quitarle el ‘sabor’ al programa.

PETRO RESPONDE UN TUIT DE MALUMA DEL 2011

Finalmente dijo que: “Si no son verdaderos, los casos son basados en hechos reales. Para mí el valor está en la lección, en la moraleja, no en quién lo sufre. He visto casos que me han parecidos farsas, fabricados y los he desestimado”.