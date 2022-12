in

Luego de las celebraciones de fin de año, son tendencia en las redes sociales dos videos, en los que los regalos navideños, tipo broma, terminaron generando unas enseñanzas de vida para los usuarios de la red social TikTok, donde fueron subidos.

Entre un perro y un humano, adivinen quien dio ejemplo

Una familia chilena tenía preparados tres regalos para su perro ‘Rakito’, en el primero había una nueva coca para la comida, y en los siguientes un juguete y comida. La mascota, de nombre abrió emocionado el primer regalo, cuando fue llamado a recibir el regalito navideño

El video es tendencia porque es claro que el peludito esperaba algo más, sin embargo, al destapar y encontrar una vasija para la comida, la dejo ahí y siguió en su tarea de ser fiel amigo, con la paciencia que caracteriza los perritos. Acto seguido, para no dejarlo triste, lo llamaron de nuevo y la felicidad fue notoria, la paciencia recompensada, dicen muchos. Primera enseñanza, aprende a ser paciente.

El impaciente

El video del perrito ‘Rakito’ lo debió ver un mexicano a quien, en medio de la celebración navideña, lo sorprendieron con un pocillo. El pacto entre compañeros de trabajo establecía que el regalo debía ser de 500 pesos mexicanos, uno 121 mil pesos colombianos y el pocillo a duras penas costaba 30 pesitos.

El hombre estalló, reaccionó furioso, mientras sus acompañantes trataban de calmarlo. Iracundo reclamaba cada vez con más fuerza, hasta que, el autor del regalo le dejó un mensaje que seguro no va a olvidar nunca.

“Yo no más estoy pidiendo lo justo”, gritaba el ofendido, mientras el interlocutor le recordaba que “se supone que hicimos esta reunión para estar conviviendo y que hubiera más unión en el trabajo”.

Al final del video, el interlocutor sacó la perla. “Hagamos algo, te voy a dar los quinientos pesos, dame la tasa”, a lo que el furioso hizo un gesto de aprobación. Acto seguido, el hombre le explica que sabía que él estaba pasando por una mala situación económica, por lo que le dio la enseñanza de que jamás “juzgue un libro por su portada”.

El video concluye con la persona, que no sale en cámara, mostrándole al enfurecido compañero que dentro de la taza, había 2000 pesos mexicanos, unos 500 mil pesos. “Lástima que pues no lo aceptaste y te pusiste en ese plan”, señala, mientras, como castigo le deja claro que no obtendrá toda la plata por su mala reacción.

El arrepentido sujeto queda recapacitando por la pataleta que armó.

