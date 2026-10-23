Resumen: Somos Belisario celebra 9 años en Medellín con más de 2 mil empleos generados y cerca de 3 mil visitantes diarios en Provenza. El grupo anunció nuevos proyectos: el Museo del Café, la calle de la moda y una tarjeta de beneficios, además de honrar el legado de Don Belisario, el personaje mexicano que inspira la marca.

Somos Belisario cumple 9 años: la historia del mexicano que se enamoró de Medellín y transformó a Provenza

El Grupo Empresarial Somos Belisario está de fiesta. En este 2026 celebra 9 años de historia en Medellín, un recorrido que ha dejado más de 2 mil empleos generados y cerca de 3 mil visitantes diarios recorriendo Provenza, el sector que hoy es considerado el corazón del entretenimiento de la ciudad. El aniversario llega con nuevos proyectos y con la misma apuesta que lo ha acompañado desde el primer día: trabajar por la formalización de la Industria del Entretenimiento.

NUEVE AÑOS DE CRECIMIENTO Y APORTE A LA ECONOMÍA ANTIOQUEÑA

En estos nueve años, Somos Belisario ha hecho un aporte importante al entretenimiento y a la economía antioqueña por medio de la generación de empleo y la innovación desde la gastronomía y la vida nocturna. Sus establecimientos se convirtieron en parada obligada para propios y visitantes que buscan experiencias de primer nivel en un entorno seguro.

Provenza recibe cerca de 3 mil visitantes diarios. Foto: cortesía Somos Belisario

Este es un camino que apenas comienza, pues el grupo empresarial sigue trabajando para entregar a propios y visitantes nuevas experiencias que lleven a la industria a lograr niveles superiores, consolidando a Provenza como uno de los sectores más reconocidos de Medellín.

PROVENZA TAMBIÉN SE VIVIRÁ DE DÍA

El aniversario llega con una apuesta clara: impulsar a Provenza como una calle de entretenimiento diurno para la familia. Entre los proyectos que ya se están desarrollando están el Museo del Café, un espacio que honrará el legado, el valor y la historia de la bebida insignia del país, y la calle de la moda, entre otras acciones que buscan ampliar la oferta del sector.

«En el marco de esta celebración, revelamos algunas sorpresas y proyectos en los cuales el Grupo Empresarial viene trabajando. Uno de ellos es la tarjeta de beneficios para los usuarios, la cual entregará privilegios para usar en los establecimientos, información de primera mano y muchas sorpresas para seguir disfrutando de un entretenimiento de primer nivel», afirmó Wilson Arango, socio-fundador del Grupo Somos Belisario.

Wilson Arango, socio-fundador del Grupo Somos Belisario. Foto: cortesía Somos Belisario

El Museo del Café promete una experiencia original e innovadora que permitirá a propios y visitantes disfrutar de Provenza durante el día, ampliando la oferta de un sector tradicionalmente conocido por su vida nocturna y que ahora quiere conquistar también las horas de sol.

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EL LEGADO DE DON BELISARIO, EL MEXICANO QUE SE ENAMORÓ DE MEDELLÍN

La historia del grupo nace del legado de un personaje ficticio: Don Belisario Rivero del Castillo, un empresario nacido en Juárez, México, que llegó a Medellín y se enamoró de su gente, sus mujeres y su cultura. Su visión, valores y pasión se convirtieron en la inspiración de este camino que, durante nueve años, ha estado lleno de retos, aprendizajes y grandes satisfacciones.

«El legado de don Belisario ha tenido principios y características que han marcado nuestra historia: ser buen anfitrión, preocuparse por los suyos y entregar siempre lo mejor. Han sido nueve años trabajando por y para Medellín, construyendo experiencias, creando proyectos y dejando huella en cada paso. Nueve años entregando siempre lo mejor, con el compromiso de honrar nuestras raíces, celebrar nuestra identidad y seguir creciendo junto a una ciudad que nos ha dado tanto», agregó Arango.

El grupo sigue expandiendo su presencia en Provenza con proyectos como el Hotel Belisario. Foto: cortesía Somos Belisario

PROVENZA, UNO DE LOS SECTORES MÁS SEGUROS DE MEDELLÍN

Gracias al trabajo conjunto de sus empresarios, Provenza se sigue consolidando como uno de los sectores más seguros de Medellín. Ese esfuerzo ha permitido posicionarlo como uno de los lugares más reconocidos de la ciudad y ofrecer a propios y visitantes una amplia variedad de opciones para disfrutar tanto de día como de noche, en un entorno de seguridad y tranquilidad, con alternativas accesibles para todos.

«En Medellín le seguimos apostando por un entretenimiento sano, seguro, que genere empleo, con precios justos y que ofrezca opciones a las que todos podamos acceder», concluyó Arango.

Con 9 años a cuestas, Somos Belisario mira al futuro con la tarjeta de beneficios, el Museo del Café y la calle de la moda como las próximas cartas de un grupo que convirtió a Provenza en sinónimo de entretenimiento en Medellín.