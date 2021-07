VIDEO. Hablemos de Negocios: ¿Cómo solventar objeciones en las ventas?

Minuto30.com .- Hablemos de Negocios, con el consultor empresarial Mario Abril Freire, es el Curso Gratuito de Ventas, exclusivo de Minuto30Play, para todos los lectores de Minuto30.com.

Motivación de Ventas, Cómo aprender a venderte, Detectar nuevos clientes, Asesorar y no solo vender, Cómo sacarle partido a las objeciones y sobre todo, Lograr la fidelización de los clientes, son los temas a tratar en los 6 videos en los que Mario Abril te adentrará al mundo de las ventas y los negocios

QUINTO CAPITULO: OBJECION EN LAS VENTAS

NO importa si te has vendido bien, si has logrado dar una asesoría completa; nuestra naturaleza como compradores es poner objeciones y no «hacerle fácil la vida» al vendedor.

En las ventas hay tres tipos de objeciones: dudas, negativas y postergación de la respuesta y es vital atacarlas de manera adecuada.

Es importante, previo al proceso de venta, conocer los aspectos relevantes para el comprador con respecto al producto que se le está presentando y así prepararse para las objeciones que se podrían generar al momento de la venta.

No olvides tener en cuenta que debes conocer necesidades, deseos y espectativas del cliente.

Toma nota y pon en práctica estos importantes consejos para el manejo de las objeciones

¿Quieres ver el curso completo? Ingresa a: https://play.minuto30.com/CURSO-DE-VENTAS