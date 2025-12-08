¡Solo sirve ganar por goleada! Los viajeros de Atlético Nacional para enfrentar a América

Minuto30.com .- Atlético Nacional enfrentará este lunes 8 de diciembre un crucial partido por su clasificación a la final de la Liga BetPlay II 2025. El panorama es complejo: solo una victoria por goleada contra América de Cali y un resultado favorable para el DIM en el otro encuentro del Grupo A lo pondrán como aspirante al título.

El técnico Diego Arias tiene la difícil responsabilidad de guiar al equipo a la final. Para este encuentro decisivo, contará con una convocatoria robusta.

Las rojas del clásico

Matheus Uribe y Chipi Chipi Castillo no viajaron, ambos fueron afectados con tarjeta roja tras la gresca ocurrida en el partido anterior contra el Deportivo Independiente Medellín.

La expulsión se produjo en un confuso incidente en la zona de ingreso a los camerinos, donde Washington Aguerre, arquero “poderoso” habría iniciado una fuerte gresca. El enfrentamiento involucró a jugadores verdolagas y al uruguayo, lo que llevó al árbitro Wilmar Roldán a expulsar a los tres jugadores de los equipos paisas involucrados.

Los viajeros a cali

La delegación verdolaga ya se encuentra en Cali con la misión de ganar y golear al América. La lista de viajeros incluye a los siguientes jugadores convocados: Ospina, Marquinez, Tesillo, Haydar, García, Román, Cándido, Salazar, Uribe, Riberos, Zapata, Campuzano, Bauzá, Rengifo, Cardona, Hinestroza, Moreno, Asprilla, Batista y Morelos.

El partido se juega a las 5:15pm en simultánea con el partido entre Medellín y Junior que se jugará en el Atanasio Girardot.