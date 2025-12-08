Minuto30
  • Noticias Medellín
  • Bogotá
  • Antioquia
  • Cali
  • Colombia
  • Últimas Noticias
  • Minuto30 Play
    • MINUTO30
    Minuto30
  • Selección Colombia
  • Liga Betplay
  • Atlético Nacional
  • DIM
  • Minuto30
  • Webgol
  • ¡Solo sirve ganar por goleada! Los viajeros de Atlético Nacional para enfrentar a América

    • ¡Solo sirve ganar por goleada! Los viajeros de Atlético Nacional para enfrentar a América

    ¿Toda de Arias? El técnico de Atlético Nacional en el ojo del huracán tras caer contra Junior en el último minuto
    Diego Arias en una imagen de archivo. Foto: Atlético Nacional
    Compartir:
    • ¡Solo sirve ganar por goleada! Los viajeros de Atlético Nacional para enfrentar a América

    Resumen: La delegación verdolaga ya se encuentra en Cali con la misión de ganar y golear al América

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Atlético Nacional enfrentará este lunes 8 de diciembre un crucial partido por su clasificación a la final de la Liga BetPlay II 2025. El panorama es complejo: solo una victoria por goleada contra América de Cali y un resultado favorable para el DIM en el otro encuentro del Grupo A lo pondrán como aspirante al título.

    El técnico Diego Arias tiene la difícil responsabilidad de guiar al equipo a la final. Para este encuentro decisivo, contará con una convocatoria robusta.

    Las rojas del clásico

    Matheus Uribe y Chipi Chipi Castillo no viajaron, ambos fueron afectados con tarjeta roja tras la gresca ocurrida en el partido anterior contra el Deportivo Independiente Medellín.

    La expulsión se produjo en un confuso incidente en la zona de ingreso a los camerinos, donde Washington Aguerre, arquero “poderoso” habría iniciado una fuerte gresca. El enfrentamiento involucró a jugadores verdolagas y al uruguayo, lo que llevó al árbitro Wilmar Roldán a expulsar a los tres jugadores de los equipos paisas involucrados.

    Los viajeros a cali

    La delegación verdolaga ya se encuentra en Cali con la misión de ganar y golear al América. La lista de viajeros incluye a los siguientes jugadores convocados: Ospina, Marquinez, Tesillo, Haydar, García, Román, Cándido, Salazar, Uribe, Riberos, Zapata, Campuzano, Bauzá, Rengifo, Cardona, Hinestroza, Moreno, Asprilla, Batista y Morelos.

    El partido se juega a las 5:15pm en simultánea con el partido entre Medellín y Junior que se jugará en el Atanasio Girardot.

    Noticias relacionadas

    El DIM hizo el ‘favor’ pero Atlético Nacional no aprovechó: Cayó 3-2 contra América

    ¡El verde necesita ganar! Titulares de Atlético Nacional para el juego contra América de Cali

    Los que no viajaron de Nacional a Cali por lesión: uno está próximo a regresar

    2-1: Atlético Nacional mandó a ‘mimir’ al DIM y Aguerre a Matheus

    Compartir:
    • Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.

    • Anuncio




    Lo más reciente

    ¡El DIM a la Libertadores! Derrotó a Junior 2-1

    ¡El DIM a la Libertadores! Derrotó a Junior 2-1

    El DIM hizo el ‘favor’ pero Atlético Nacional no aprovechó: Cayó 3-2 contra América

    El DIM hizo el ‘favor’ pero Atlético Nacional no aprovechó: Cayó 3-2 contra América

    ¿El DIM ganará? Titulares del ‘Poderoso’ para recibir a Junior: Una victoria los manda a la Libertadores

    ¿El DIM ganará? Titulares del ‘Poderoso’ para recibir a Junior: Una victoria los manda a la Libertadores

    ¡El verde necesita ganar! Titulares de Atlético Nacional para el juego contra América de Cali

    ¡El verde necesita ganar! Titulares de Atlético Nacional para el juego contra América de Cali

    ¡Solo sirve ganar por goleada! Los viajeros de Atlético Nacional para enfrentar a América

    ¡Solo sirve ganar por goleada! Los viajeros de Atlético Nacional para enfrentar a América


    [grupos] [fixture items="7"]