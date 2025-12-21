Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Domingo:
Pico y Placa Medellín Domingo:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Solito y desorientado, hallaron un perrito de orejas grandes por El Picacho ¿es suyo?

    Sus rescatistas señalan que el perrito “de orejas grandes” se encuentra en buenas condiciones y presenta una característica muy especial

    Publicado por: SoloDuque

    perrito de orejas grandes,
    Solito y desorientado, hallaron un perrito de orejas grandes por El Picacho ¿es suyo?

    Resumen: Sus rescatistas señalan que el perrito se encuentra en buenas condiciones y presenta una característica muy especial

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- La solidaridad de los habitantes del noroccidente de Medellín vuelve a ser protagonista. La noche de este sábado 20 de diciembre, un pequeño perrito fue encontrado y rescatado en el sector conocido como La Ye del Picacho. El animalito se encontraba solo y desorientado, por lo que personas de buen corazón decidieron resguardarlo para evitar que sufriera un accidente o fuera víctima de la pólvora decembrina.

    Sus rescatistas señalan que el perrito se encuentra en buenas condiciones y presenta una característica muy especial: ya está esterilizado. Este detalle es fundamental, pues hace presumir a las autoridades y protectores de animales que el canino tiene una familia que posiblemente lo está buscando con desesperación.
    Características para identificarlo

    Si usted vive en la zona de El Picacho, Doce de Octubre o barrios aledaños, preste atención a las señas particulares de este pequeño:

    Tamaño: Pequeño, ideal para vivir en apartamento o casa.

    Rasgo distintivo: Tiene unas orejas notablemente grandes que le dan una apariencia única y tierna.

    Condición: Está esterilizado, lo que demuestra tenencia responsable previa.

    Lugar del hallazgo: La Ye del Picacho, Medellín.

    ¿Cómo ayudar a este pequeño?

    La prioridad actual es localizar a sus propietarios originales. Sin embargo, en caso de que su familia no aparezca, sus rescatistas también están abiertos a encontrar un hogar responsable que quiera adoptarlo y brindarle el amor que merece en esta Navidad.

    Si usted lo reconoce, conoce a sus dueños o está interesado en brindarle una segunda oportunidad mediante la adopción, por favor comuníquese de inmediato al siguiente número:

    Contacto directo: 310 574 2204

    Un solo clic puede hacer que esta historia tenga un final feliz y que este perrito no pase las festividades en la incertidumbre. Ayudemos a que regrese a los brazos de su familia o encuentre un nuevo comienzo.

    ¿Lo reconoces o sabes de quién es? Comunícate al 310 574 2204.

    ¡Ayúdanos compartiendo este mensaje en tus grupos de WhatsApp y Facebook!

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Informe de gestión Corantioquia 2025

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.