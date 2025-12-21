Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Sus rescatistas señalan que el perrito se encuentra en buenas condiciones y presenta una característica muy especial

Solito y desorientado, hallaron un perrito de orejas grandes por El Picacho ¿es suyo?

Minuto30.com .- La solidaridad de los habitantes del noroccidente de Medellín vuelve a ser protagonista. La noche de este sábado 20 de diciembre, un pequeño perrito fue encontrado y rescatado en el sector conocido como La Ye del Picacho. El animalito se encontraba solo y desorientado, por lo que personas de buen corazón decidieron resguardarlo para evitar que sufriera un accidente o fuera víctima de la pólvora decembrina.

Sus rescatistas señalan que el perrito se encuentra en buenas condiciones y presenta una característica muy especial: ya está esterilizado. Este detalle es fundamental, pues hace presumir a las autoridades y protectores de animales que el canino tiene una familia que posiblemente lo está buscando con desesperación.

Características para identificarlo

Si usted vive en la zona de El Picacho, Doce de Octubre o barrios aledaños, preste atención a las señas particulares de este pequeño:

Tamaño: Pequeño, ideal para vivir en apartamento o casa.

Rasgo distintivo: Tiene unas orejas notablemente grandes que le dan una apariencia única y tierna.

Condición: Está esterilizado, lo que demuestra tenencia responsable previa.

Lugar del hallazgo: La Ye del Picacho, Medellín.

¿Cómo ayudar a este pequeño?

La prioridad actual es localizar a sus propietarios originales. Sin embargo, en caso de que su familia no aparezca, sus rescatistas también están abiertos a encontrar un hogar responsable que quiera adoptarlo y brindarle el amor que merece en esta Navidad.

Si usted lo reconoce, conoce a sus dueños o está interesado en brindarle una segunda oportunidad mediante la adopción, por favor comuníquese de inmediato al siguiente número:

Contacto directo: 310 574 2204

Un solo clic puede hacer que esta historia tenga un final feliz y que este perrito no pase las festividades en la incertidumbre. Ayudemos a que regrese a los brazos de su familia o encuentre un nuevo comienzo.

¿Lo reconoces o sabes de quién es? Comunícate al 310 574 2204.

¡Ayúdanos compartiendo este mensaje en tus grupos de WhatsApp y Facebook!